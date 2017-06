Hawkins extiende su presencia en listas ventas de libros de América y Europa

Con su nuevo éxito, "Escrito en el agua", Paula Hawkins, autora de "La chica del tren", extendió esta semana su presencia en las listas de libros más vendidos de Europa (Reino Unido e Italia) y América (Argentina, EEUU y Colombia).

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Camino Isaland" - John Grisham (Doubleday)

2.- "Come Sundown" - Nora Roberts (St. Martin's)

3.- "Into the Water" - Paula Hawkins (Riverhead)

4.- "Indecent Exposure" - Stuart Woods (Putnam)

No ficción:

1.- "I Can't Make This Up" - Kevin Hart con Neil Strauss (37 INK/Atria)

2.- "Al Franken, Giant of the Senate" - Al Franken (Twelve)

3.- "Astrophysics for People in a Hurry" - Neil deGrasse Tyson (Norton)

4.- "Theft by Finding" - Favid Sedaris (Little, Brown)

FRANCIA

Ficción:

1.- "Ta deuxieme vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une" - Raphaelle Giordano (Pocket).

2.- "Quand sort la recluse" - Fred Vargas (Flammarion).

3.- "Le temps est assassin" - Michel Bussi (Pocket).

4.- "La fille de Brooklyn" - Guillaume Musso (Pocket).

No ficción:

1.- "La vie secrète des arbres: ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent: un monde inconnu s'ouvre à nous" - Peter Wohlleben (Les Arènes).

2.- "Passeport ; du cp au ce1" - Philippe Bourgouint (Hachette Education).

3.- "Passeport ; du ce1 au ce2" - Catherine Bessieres (Hachette Education).

4.- "Passeport ; de la grande section au cp" - (Hachette Education).

ALEMANIA

Ficción:

1.- Die Geschichte der Bienen - Maja Lunde (btb)

2.- Stille Wasser - Donna Leon (Diogenes)

3.- Beren und Lúthien - J.R.R. Tolkien (Klett-Cotta)

4.- Selfies - Jussi Adler-Olsen (dtv)

No ficción:

1.- Heilen mit der Kraft der Natur - Andreas Michalsen (Insel)

2.- Das geheime Leben der Bäume - Peter Wohlleben (Ludwig)

3.- Homo Deus - Yuval Noah Harari (C.H. Beck)

4.- Wunder wirken Wunder - Eckart von Hirschhausen (Rowohlt)

MÉXICO:

Ficción:

1.- "Por una rosa" - Javier Ruescas, Laura Gallego y Benito Taibo (Montena)

2.- "Tres veces tú" - Federico Moccia (Planeta)

3.- "La ladrona de libros" - Markus Zusak (Debolsillo)

4.- "Te querré más todavía" - Norma Blanco Maasberg (Planeta)

No ficción:

1.- "Historia de la República" - Chumel Torres (Aguilar)

2.- "2018 la salida: Decadencia y renacimiento de México" - Andrés Manuel López Obrador (Planeta)

3.- "Inventario. Antología" - José Emilio Pacheco (Era)

4.- "La vida secreta de la mente" - Mariano Sigman (Debate)

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende (Plaza & Janés).

2.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets).

3.- "Hasta que salga el sol" - Megan Maxwell (Planeta).

4.- "1775 calles" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida).

No ficción:

1.- "La vida que aprenc" - Carles Capdevila Plandiura (S.L. Arcadia/Atmarcadia)

2.- "El poder del ahora" - Eckhart Tolle (Gaia).

3.- "Manual del aprendiz de cocinero" - VV.AA. (Espasa).

4.- "El arte de no amargarse la vida" - Rafael Santandreu (Paidos Ibérica).

BRASIL

Ficción:

1.- "A Cabana" - William P. Young (Arqueiro)

2.- "Depois de Você" - Jojo Moyes (Intrínseca)

3.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante)

4.- "Como Eu Era Antes de Você" - Jojo Moyes (Intrínseca)

No ficción:

1.- "Rita Lee: Uma Autobiografia" - Rita Lee (Globo)

2.- "Hebe, A Biografia" - Artur Xexéo (Best Seller)

3.- "Prisioneiras" - Drauzio Varella (Companhia das Letras)

4.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Into the Water" - Paula Hawkins (Doubleday)

2.- "Beren & Luthien" - JRR Tolkien (HarperCollins)

3.- "No Middle Name" - Lee Child (Bantam Press)

4.- "Need You Dead" - Peter James (Macmillan)

No ficción:

1.- "Five Lose Dad in the Garden Centre" - Bruno Vincent (Quercus)

2.- "Finding Gobi" - Dion Leonard (Harper Element)

3.- "Stripped Bare" - Marnie Simpson (Century)

4.- "The Strange Death of Europe" - Douglas Murray (Bloomsbury)

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Más allá del invierno Tb" - Isabel allende - (Penguin Random House)

2.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins - (Planeta)

3.- "La niña alemana" - Armando Lucas - (Ediciones B)

4.- "La cabaña" - Paul Young - (Planeta)

No ficción:

1.- Oscar Naranjo, el general de las mil batallas" - Julio Sánchez - (Planeta)

2.- "The secret/El secreto" - Rhonda Byrne - (Urano Colombia)

3.- "Por otro camino de regreso a lo humano" - Carlos Yepes - (Penguin Random House)

4.- "De animales a dioses" - Yuval Noah - (Penguin Random House)

ITALIA

Ficción:

1.- "La rete di protezione", Andrea Camilleri (Sellerio)

2.- "Tredici - Thirteen Reasons Why", Jay Asher (Mondadori)

3.- "Dentro l'acqua", Paula Hawkins (Piemme)

4.- "Tre volte te", Federico Moccia (Nord)

No ficción:

1.- "Storie della buona notte per bambine ribelli", Francesca Cavallo, Elena Favilli (Mondadori)

2.- "L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita", Alessandro D'Avenia (Mondadori)

3.- "L'ordine del tempo", Carlo Rovelli (Adelphi)

4.- "L'interpretazione dei sogni", Sigmund Freud (New Compton Editori)