Los desencuentros de Cristiano

Cristiano Ronaldo podría abandonar el Real Madrid este verano, según público este viernes el diario portugués 'A Bola'. La razón, tal y como desveló el medio luso, sería su indignación por el proceso de investigación abierto por un supuesto fraude de 14,7 millones de euros al fisco español.

Desde que Cristiano Ronaldo llegó al Real Madrid en 2009, se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la historia y ha ganado tres Balones de Oro.

Pero también ha tenido desencuentros con el club blanco, la prensa, la afición y algún entrenador. Esta es la lista:

1. CON EL CLUB:

18 DE MAYO DE 2012: "ME SIENTO BIEN AQUÍ, PERO NUNCA SE SABE"

Una semana después de ganar su primera Liga con el Real Madrid, concedió una entrevista a Sky Sports. Sorprendentemente, dejó un primer mensaje de infelicidad que después confirmaría con otras declaraciones más explosivas: "El Real Madrid es un club muy grande, pero uno nunca sabe donde acabará. Me siento muy bien aquí, pero dentro de un año o dos no se sabe. La cabeza de un futbolista siempre es complicada", dijo

2 DE SEPTIEMBRE DE 2012: "ESTOY TRISTE POR UN TEMA PROFESIONAL"

Cristiano lanzó un mensaje directo al club después de un partido ante el Granada a principios de temporada. El jugador del Real Madrid se mostró desencantado con la entidad madridista: "Estoy triste por un tema profesional y en el club lo saben. Por eso no celebro los goles, porque no estoy feliz. La gente aquí sabe por qué. Estoy triste, no me siento querido"

1 DE SEPTIEMBRE DE 2014: "SI FUERA QUIÉN MANDA, NO LO HARÍA ASÍ"

Durante un acto publicitario en el circuito del Jarama y tras perder en la segunda jornada de Liga 4-2 ante la Real Sociedad, fue preguntado por la salida en verano de jugadores como Xabi Alonso y Di María y por la política de fichajes del Real Madrid. Ese año, llegaron James Rodríguez y Toni Kroos.

"Mi opinión es muy clara pero si la digo mañana aparezco en las portadas de los periódicos. Si yo fuera quien manda a lo mejor no lo haría así. Pero si el presidente piensa que lo mejor para el equipo fue contratar a estos jugadores y dejar salir a los que salieron tenemos, que apoyar sus decisiones".

Esas palabras provocaron la réplica de Sergio Ramos un día después durante una concentración de la selección española: "Cada uno tendrá su opinión y es respetable, no voy a entrar en valoración ninguna sobre Cristiano ni ningún jugador. Pertenecemos al club y debemos regirnos a unas leyes del club".

1 DE FEBRERO DE 2016: "LA PRETEMPORADA NO FUE BUENA":

Con Zinedine Zidane recién llegado al banquillo del Real Madrid tras sustituir a Rafael Benítez y tras ganar 6-0 al Espanyol, Cristiano criticó en una misma frase a su anterior técnico y a la preparación en verano del curso con viajes a Australia y a China.

"A mí y a todo el equipo nos hacía falta trabajar. Lo necesitábamos porque la pretemporada no fue buena, con muchos viajes. Zizou ha venido con una idea diferente y ha sido mejor así", explicó.

2. CON JOSÉ MOURINHO

JUNIO DE 2013: "NO ME IMPORTA SI SIGUE MOURINHO O NO"

En una entrevista con Punto Pelota, el técnico José Mourinho reconoció tener algún desencuentro con Cristiano Ronaldo cuando prácticamente hacía las maletas para marcharse al Chelsea con la temporada terminada: ""He tenido un único problema con él, muy simple, que es que un entrenador critica a un jugador desde el punto de vista táctico, en lo que entiendo que puede ser mejorado, y en ese momento no lo ha aceptado muy bien. Quizás porque piensa que lo sabe todo y el entrenador no lo puede ayudar a crecer más", dijo.

Poco antes, Cristiano, después de que el Real Madrid fuera eliminado por el Borussia Dortmund en la Liga de Campeones

Antes, después de ser eliminado por el Dortmund en Liga de Campeones, Cristiano dejó una frase que hacía entrever un conflicto con su técnico que después Mourinho confirmó: "No me importa si sigue o no Mourinho, me importa el futuro del Real Madrid y yo"

3. CON LA AFICIÓN DEL REAL MADRID

=================================

20 DE DICIEMBRE 2015: "ASÍ NO"

Después de partido ante el Rayo Vallecano, en el que el equipo fue pitado, hizo gestos de desaprobación a la grada, a la que dedicó un "así no" muy expresivo. Después Sergio Ramos defendió al portugués: "Hoy hemos recibido pitos cuando más falta hacía el apoyo. No ha sido así pero hay que quedarse con lo bueno: el equipo ha sabido reaccionar",

8 DE DICIEMBRE 2016: GESTOS DE DESAPROBACIÓN

Durante el partido ante el Borussia Dortmund de la Liga de Campeones, Cristiano intenta hacer una ruleta y es pitado por un sector del público del Bernabéu. Reaccionó con un gesto claro de desaprobación.

19 ABRIL DE 2017: "SOLO PIDO QUE NO ME SILBE EL BERNABÉU"

Después de eliminar al Bayern tras una con prórroga dura y con un gran partido de Cristiano, lanzó un mensaje a la prensa para quejarse por la actitud del público del Bernabéu, que pitó a Cristiano cuando falló dos veces casi seguidas. "Sólo pido que no me silbe el Bernabéu. Cuando no marco, intento trabajar para el equipo".

4. CON OTRAS AFICIONES:

15 SEPTIEMBRE 2011: "PIENSO QUE POR SER RICO, POR SER GUAPO Y POR SER UN GRAN JUGADOR, LAS PERSONAS TIENEN ENVIDIA DE MÍ"

Durante un encuentro ante el Dinamo Zagreb en Croacia de Liga de Campeones, la afición rival coreó en muchas ocasiones el nombre de Messi. Después, Cristiano, cuestionado por la actitud de la afición croata, dejó una frase para la historia: "Pienso que es por ser rico, por ser guapo y por ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación".

5. CON LA PRENSA:

8 FEBRERO DE 2015: "SI FUERAS INTELIGENTE ME PREGUNTARÍAS POR ALGO MAL DEL PARTIDO"

1 NOVIEMBRE DE 2015: "NO HABLO MÁS VECES PORQUE LAS PREGUNTAS NO SON BUENAS"

A aquel partido del Real Madrid que perdió 4-0 le siguió una fiesta de Cristiano Ronaldo, que ese mismo día celebró su cumpleaños. El jugador portugués fue criticado por la prensa y estuvo meses sin hacer declaraciones. Después de un partido ante el Malmö, habló y fue preguntado por unas palabras de Piqué. El jugador del Barcelona dijo aquel famoso "con Kevin Roldán comenzó todo", en alusión el "disc jockey" que animó aquella fiesta.

"¿Sabes por qué no hablo más veces? ¿Tú eres inteligente? No hablo más veces porque las preguntas no son buenas. Hoy no me preguntan por las cosas buenas del equipo. ¿por qué me quieren poner en un lío con lo de Piqué? ¿Qué me importa?.

17 FEBRERO 2016: "DIME UN JUGADOR QUE HAYA MARCADO MÁS QUE YO FUERA DE CASA"

En la víspera del choque entre el Real Madrid y el Roma de Liga de Campeones, fue preguntado por su mala racha goleadora fuera de casa. Visiblemente molesto, contestó al autor de la pregunta: "Desde que estoy en España, dime un jugador que haya marcado más goles fuera de casa. Uno"

MUNDIAL DE BRASIL 2014: "NO VOY A RESPONDER, NO VALE LA PENA"

Durante el Mundial de Brasil, un medio de su país publicó que Carvalho y Tiago, que renunciaron a jugar con la selección, podrían volver con el beneplácito de Cristiano siempre que pidieran perdón. Cuestionado al respecto en rueda de prensa por el mismo medio, se mostró molesto:

"No voy a responder, no vale la pena. Jamás un jugador o un grupo de jugadores influye en un técnico o en un presidente. Me deja triste, no tengo ningún respeto por ese periódico porque constantemente inventa noticias y polémicas".

21 DE MAYO 2017: "HABLAN DE MÍ COMO SI FUERA UN DELINCUENTE"

Después de ganar su segunda Liga en Málaga, fue preguntado por un gesto que hizo a Gustavo Cabral en Balaídos. Algunos medios de comunicación interpretaron que estaba insinuando al jugador del Celta que habían recibido un maletín por ganar al Real Madrid.

"La gente habla de mí y no sabe un carajo, no veo televisión porque si no, no tendría vida. Hablan de mí como si fuera un delincuente. No soy un santo pero tampoco el diablo que mucha gente dice que yo soy. No me gusta porque tengo una familia, una madre, un hijo y no me gusta que me pongan igual que a los demás cuando hacen tonterías, yo no hago tonterías".

6. FOOTBALL LEAKS Y HACIENDA:

7 DE DICIEMBRE DE 2016: "QUIEN NO DEBE, NO TEME"

Tras empatar 2-2 ante el Dortmund en el estadio Santiago Bernabéu, fue cuestionado en la zona mixta por la información publicada en Football Leaks, que reveló que supuestamente desvió 150 millones de sus derechos de imagen a través de paraísos fiscales. Cristiano, fue claro: "¿Crees que estoy preocupado? Quién no debe, no teme".

14 JUNIO DE 2017: "CONCIENCIA TRANQUILA"

Durante la concentración con Portugal, fue preguntado por la acusación de la Fiscalía de haber defraudado supuestamente a Hacienda 14,7 millones de euros. "Conciencia tranquila", espetó con claridad.