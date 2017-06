Chile, próxima estación en la inacabable carrera 'el Loco' Abreu

El uruguayo Sebastián Abreu proseguirá su carrera inacabable, que comenzó hace 23 años, en una lluviosa ciudad del sur de Chile en la que vestirá los colores albiverdes del Deportes Puerto Montt, de la Segunda División.

El Puerto Montt, con sede en la ciudad del mismo nombre, será el vigésimo quinto club desde que debutó como profesional en 1994, a los 18 años, con los colores del Defensor Sporting de su país, aunque el jugador ha desmentido las versiones de que aceptó el fichaje para alcanzar un récord Guinnes.

"No me mueven esas cosas. Si hubiese querido romper ese récord no habría vuelto seis veces a Nacional de Uruguay, dos veces a River Plate o dos más a San Lorenzo", dijo a la prensa local el delantero, que cumplirá 41 años el 17 de octubre.

El de Minas destacó además en Nacional, Deportivo de La Coruña, San Lorenzo, Gremio, Tecos de la UAG, Cruz Azul, América, Dorados de Sinaloa, Monterrey, San Luis, Tigres, River Plate, Beitar Jerusalén, Real Sociedad, Aris Salónica, Botafogo, Figueirense, Rosario Central, Aucas, Sol de América, Santa Tecla, Bangú y Central Español.

Las negociaciones del Puerto Montt con 'el Loco' Abreu fueron discretas y su resultado se anunció la noche de este jueves en la embajada de Chile en Montevideo, donde suscribió un acuerdo que lo vincula a su nuevo club con un sueldo mensual de 10.000 dólares.

Desde la capital uruguaya el dirigente del Puerto Montt Hardy Knittel se declaró "profundamente feliz" tras ver cumplida la misión para la que viajó.

La firma oficial del contrato tendrá lugar en Puerto Montt, que es la capital de la región chilena de Los Lagos, situada 1.010 kilómetros al sur de Santiago.

El delantero, que entre muchas otras hazañas convirtió un penalti al estilo Panenka ante Ghana para llevar a la selección uruguaya a las semifinales del Mundial de Sudáfrica 2010, viajará a Chile probablemente la próxima semana, después de jugar su último partido con su actual club, el Central Español de Uruguay.

"Mi compromiso es el mismo de siempre: llegar a disfrutar y adquirir todo lo que el fútbol chileno me pueda aportar, porque uno siempre está abierto a aprender", dijo Abreu en una conversación telefónica con el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes.

"Tanto el club como las empresas colaboradoras hicieron un esfuerzo. Me siento muy valorado por Puerto Montt y eso se agradece", añadió 'el Loco'.

Además del Mundial de Sudáfrica 2010, Abreu jugó la Copa del Mundo de Corea del Sur-Japón 2002 y tres ediciones de la Copa América: 1997, 2007 y 2011, esta última ganada por Uruguay en Argentina.

Ha marcado en su carrera 413 goles, 26 de ellos para la Celeste.

Para Knittel, el fichaje de Abreu "es una muy buena noticia para el fútbol chileno, para Puerto Montt y el sur de Chile".

"Con el respeto que me merecen todos los jugadores que han pasado por el club, Abreu es la contratación más 'bombástica'", apostilló.

Los dirigentes confían en que los aficionados de la ciudad irán con más frecuencia al estadio Chinquihue y buscan aumentar de 2.500 a 4.000 por lo menos el promedio de asistencia.

En el último torneo, el Puerto Montt terminó en el noveno lugar de la Primera B con 34 puntos, a 23 del Curicó Unido, que ascendió.

Mientras en Puerto Montt celebran, en Talca, capital de la región del Maule, en el centro de Chile, los aficionados deben preguntarse qué hicieron los dirigentes del Rangers, el club local también de la Primnera B, que hace algunas semanas aseguraron que había "avanzadas negociaciones" para fichar a Sebastián Abreu, pero que de la noche a la mañana, no hablaron más del asunto.

Abreu seguramente reforzará antiguos vínculos entre Puerto Montt y Uruguay, férreos desde que en 1968 el grupo charrúa Los Iracundos grabó 'Puerto Montt', una canción dedicada a la ciudad, su playa y carisma desde la perspectiva de una historia de amor.

La canción se convirtió en emblema y hoy hasta existe un monumento llamado Sentados frente al Mar, en la Costanera, en homenaje a Los Iracundos y su canción, que podría ser profética si los sueños tejidos por la llegada de Abreu se hacen realidad, pues su letra dice en una parte "Salgamos a correr/vivamos el ayer/ en que hice feliz.