El líder Bolívar buscará alejarse de su escolta en visita al Nacional Potosí

La Paz, 16 jun (EFE).- El líder del torneo boliviano de fútbol,el Bolívar, al mando del español Beñat San José, buscará estedomingo un resultado positivo en su visita al Nacional Potosí paraalejarse de su escolta, el Oriente Petrolero, que también jugaráfuera de casa ante el Wilstermann.

Los 'celestes' van primeros en la clasificación con 41 puntos,seguidos por los 'refineros' con 34.

A falta de tres jornadas para que concluya el campeonato, laAcademia de La Paz no da nada por sentado y quiere asegurarse desumar la mayor cantidad de puntos para no repetir el dramáticoepisodio del anterior torneo, en el que el The Strongest le alcanzóy terminó arrebatándole el título.

Para el partido ante el Nacional, San José no podrá contar con elartillero Juan Carlos 'Conejo' Arce, que acumuló cinco tarjetasamarillas y además está afectado por una contractura en el muslo.

Está en duda la participación del goleador Juan Eduardo Fierro,quien sufrió un golpe en la rodilla derecha durante el encuentro conel Petrolero en la decimonovena fecha.

El Nacional Potosí no será un rival sencillo, ya que sorprendióen las últimas fechas con resultados que le permitieron llegar a losprimeros puestos y está ahora en la misma situación que el TheStrongest, del exseleccionador venezolano César Farías.

'Atigrados' y potosinos comparten el tercer lugar con 32 unidadesy un partido menos que completarán el próximo miércoles en casa delNacional.

También se anticipa una dura batalla en el encuentro entre elOriente Petrolero y el Wilstermann, que se la puso difícil al TheStrongest en el partido disputado el jueves en Cochabamba.

Los 'refineros' afrontarán el lance alentados por la goleada por4-1 conseguida ante el San José en la anterior jornada, atentos a loque suceda en Potosí.

El The Strongest recibirá en La Paz a un alicaído Universitario,que no ha podido levantar cabeza en el torneo y ocupa el penúltimolugar en la clasificación.

- Partidos de la vigésima jornada del torneo boliviano Apertura:

18.06: Wilstermann-Oriente Petrolero, Guabirá-San José, TheStrongest-Universitario, Nacional Potosí-Bolívar.

19.06: Sport Boys-Real Potosí, Blooming-Petrolero.

- Clasificación:

.1. Bolívar 41 pts.

.2. Oriente Petrolero 34

.3. The Strongest 32

.4. Nacional Potosí 32

.5. Guabirá 30

.6. Blooming 28

.7. San José 26

.8. Sport Boys 22

.9. Real Potosí 22

10. Wilstermann 19

11. Universitario 18

12. Petrolero 17.