“El Dorado va a estar copado entre el 2022 y el 2025”: Luis Fernando Andrade

En el cuarto encuentro del sector aeroportuario, el director de la Ani, Luis Fernando Andrade, aseguró que el costo para el Dorado II sería de aproximadamente US$1.000 millones de dólares.

Añadió también que la movilidad por la calle 13 que sería la principal arteria que conectaría al megaproyecto, tiene un grave problema de movilidad que hay que solucionar porque hoy toma entre dos y tres horas llegar desde varios puntos de la ciudad hasta allí.

“Lo mejor para el país sería poder expandir el aeropuerto en el mismo lugar en el que se encuentra el Dorado I o construir otro muy cerca, pero dejamos que se construyera en Engativá y otros sectores y hoy es imposible, por eso escogimos el mejor lugar en la sabana y es en la vía a Facatativá. Allí tenemos un beneficio importante y es que no tiene interferencia aérea con el Dorado I”, dijo el funcionario.

Andrade también señaló que actualmente ya hay un billón de pesos en ejecución y dijo que de no hacer nada, entre el 2022 y el 2025 el Dorado I llegaría a su máximo nivel.

“Lo que tenemos es que actualmente el aeropuerto tiene cerca de 332.000 vuelos al año. Entre el 2023 y el 2025 vamos a tener alrededor de 405.000 y en ese momento va a estar copado. Pero si logramos construir una pista más en el Dorado II tendríamos cerca de 598.000 y, con dos pistas, lograríamos casi 800.000 en el 2050”, dijo.

Finalmente, el director de la ANI explicó el modelo de RegioTram que conectaría a la Sabana con Bogotá y afirmó que el sistema de transporte podrá detenerse en los semáforos como un Transmilenio y no tendrá mayores problemas. Por último, dijo que el modelo de concesión va a ser por no menos de diez años y no más de quince.