Se acabaron las Farc: presidente Santos

En Bogotá, en la firma de un convenio entre el Gobierno Nacional y Colfuturo que le permitirá a cerca de 1.500 jóvenes estudiar los mejores programas de posgrado en el exterior, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que con el agrupamiento de las armas de las farc en los contendores de la ONU, esa guerrilla ya no existirá más.

“Se acabó el conflicto armado, se acabaron las Farc, porque dejan de ser un grupo armado. Las Fuerzas Armadas Revolucionarios dejaron de ser armadas. No habrá un solo muerto más por cuenta del conflicto armado con las Farc. Desde el momento en que se declaró el cese al fuego se han salvado 2.600 vidas”, dijo el primer mandatario.

Sin embargo, el proceso de dejación de armas no ha terminado y varios sectores han recordado que si luego de la entrega total el primero de agosto, se encuentran armas no reportadas o las caletas no registradas, las Farc y sus líderes tendrán que responder ante la justicia.

El proceso de dejación de armas planea terminar la segunda entrega del 30% en los próximos días y el 40% restante hasta el comienzo de agosto cuando también se acaban las zonas veredales.

Finalmente, el presidente se refirió al tema de la educación y afirmó que su Gobierno es el que más ha invertido en este sector en la historia del país.