Luis Carlos Sarmiento Angulo fue escogido “el gran maestro” por el Ministerio de Educación

El empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo fue escogido como el gran maestro por la ministra de Educación Yaneth Giha y el Gobierno Nacional, por su trabajo durante muchos años al frente de Colfuturo.

Esa institución celebró la escogencia de cerca de 1.300 becarios que se irán a algunas de las mejores universidades del mundo para regresar luego al país y aportar con sus conocimientos.

“El patrimonio de Colfuturo hoy es de $163 mil millones. Cuando comenzamos teníamos cerca de $14 mil. Eso representa unos 57 millones de dólares. Esta institución es el mejor ejemplo hoy de una alianza público privada, porque funciona perfectamente en alianza con el Gobierno Nacional”, señaló.

Y añadió que la diferencia entre Colombia y Corea del Sur se debe en parte a los programas que tiene el país oriental para enviar a sus ciudadanos a realizar estudios en el exterior. “Colombia tiene un índice per cápita de cerca de 6.000 dólares, mientras que Corea del Sur supera los 26.000. Eso es porque ese país se dio cuenta de que tenía que enviar a sus estudiantes al exterior”.

Finalmente, Sarmiento aseguró que espera que en poco tiempo la cifra de becados se incremente a 2.000 por año y contó una anécdota de su juventud. “Yo también fui becado cuando era universitario y al momento de viajar no nos alcanzó el dinero y en ese entonces no había Colfuturo, entonces fuimos a los bancos, pero quienes somos banqueros sabemos cuán elitistas eran los créditos en esa época. Tuve que renunciar a la beca y esa vivencia nunca la he podido quitar de mi mente”, concluyó.