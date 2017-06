Corte Suprema archiva investigación contra Álvaro Uribe

Para la sala penal de la Corte Suprema de Justicia la denuncia contra el expresidente Álvaro Uribe no tiene sustento probatorio, es decir no se puede comprobar que Uribe no haya querido denunciar al congresista William Jimmy Chamorro Cruz de haber supuestamente, recibido dineros del narcotráfico, durante su período presidencial, 2002 – 2010.

Uribe fue denunciado por un ciudadano del común quien afirmaba que el hoy senador, había omitido la denuncia del delito, según el denunciante Uribe sabía que Chamorro había recibido en la década de los noventa dineros del narcotráfico para la financiación de su campaña electoral.

Sin embargo, eso se denunció solo hasta el 17 de septiembre de 2014, cuando se llevó a cabo el “debate de narcotráfico, paramilitarismo y parapolítica", en la Comisión Segunda del Senado.

Al no haber pruebas suficientes, la Corte se inhibió de abrir investigación formal contra el senador Uribe Vélez por supuesta omisión de denuncia.