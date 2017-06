Los otros contratos de Marketmedios que el país no conocía

Roberto Prieto, el exgerente de campaña del presidente Juan Manuel Santos, se hizo famoso este año cuando resultó salpicado en el escándalo de Odebrecht. Desde ese momento se ha conocido que Marketmedios, empresa de la que es accionista y miembro de la junta directiva, ha tenido millonarios contratos con el Banco Agrario, la Registraduría Nacional, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Findeter, entre otros que han sido conocidos y cuestionados públicamente.

La agencia de publicidad y comunicaciones ha tenido otras relaciones contractuales que están siendo investigadas por las autoridades. Caracol Radio investigó 66 contratos que suman más de $84.000 millones, y que están en poder de la Procuraduría y la Fiscalía. Encontró contratos que no se habían conocido.

Entre los contratantes están el Transmilenio, el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, el Fondo de Inversión para la Paz, el Fondo Rotatorio del Dane, el Ideam, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Asociación Canal local de Televisión de Medellín, la Gobernación de Antioquia, el Servicio Público de Alumbrado de Pasto, el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al turismo de Pereira, RTVC, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Servicios Postales Nacionales y hasta con la Superintendencia de Sociedades.

La mayoría tienen como objetivo la prestación de servicios de organización y coordinación logística, realización de piezas de publicidad, arriendos de espacios publicitarios, estrategias de divulgaciones y el desarrollo de campañas.

Llama la atención que de 66 contratos que investigan las autoridades, 29 fueron otorgados a Marketmedios por contratación directa y uno por contratación directa de menor cuantía, los otros fueron entregados por licitación pública u otras modalidades.

Uno de los entregados de manera directa fue el firmado con el Departamento Nacional de Planeación en 2014, que aunque inicialmente fue por $1.000 millones, tuvo dos adiciones, lo que dejó el contrato final en cerca de $1.499 millones. En esta modalidad también fueron entregados los del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, el de Transmilenio –que le arrendó a Marketmedios espacios al interior de las estaciones-.

De esta lista, hay ocho contratos que fueron otorgados en 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 y suman un poco más de $1.800 millones. Los otros 58 contratos fueron entregados entre 2010 y 2017 y sumarían más de $82.000 millones.

En esta lista de contratos no se cuentan los que no están publicados en el Secop, la página web en la que todas las entidades públicas deberían colgar las contrataciones que se hacen con los recursos del Estado. Entre los que no están se encuentran los que Marketmedios hizo con Findeter, que sería por $837 millones, tal como lo confirmó la misma empresa a Caracol Radio y que está siendo investigado por las autoridades.

Caracol Radio se intentó comunicar con Roberto Prieto, pero no se encontró respuesta.

Un crecimiento repentino

Marketmedios fue creada en 2002 con un patrimonio de $500 millones. Ahora es una gran empresa que pasó de tener ingresos en su primer año de $1.368 millones a más de $84.000 millones en 2014.

Un momento crucial para la empresa fue el 2009. Marketmedios reconoce en un acta dirigida a sus accionistas que fue un “año difícil” pues las ventas netas fueron de $25.700 millones, un 4% menos que lo vendido en 2008: 26.911 millones de pesos. Hubo un déficit que incluso tuvo que resolverse con un crédito bancario.

Sin embargo, en 2010 las cosas cambiaron. “Fue un año interesante para Marketmedios, en cuanto logró un incremento importante en su facturación”, dice un documento de la empresa dirigido a sus accionistas. Y agrega que las ventas, comparadas con el 2009, aumentaron en un 62 %.

“La mayor incidencia en el incremento de ventas se debió a la actividad electoral en cuanto se participó activamente en las campañas del Partido de La U y luego en la campaña presidencial con el Dr. Santos”, dice.

Y es que Marketmedios pasó de tener ingresos por $25.700 millones en 2009 a $41.766 millones en 2010. Otro incremento considerable fue el de $56.797 millones en 2013 a $84.684 millones en 2014.