Dineros para niños del municipio de Albania se destinaron a campaña electoral de Oneida Pinto: Fiscalía

Son 44 hojas el escrito de acusación de la Fiscalía contra la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, por irregularidades en la contratación para la reducción de la mortalidad infantil en el municipio de Albania. El documento conocido en primicia por Caracol Radio señala que la exgobernadora creó una nómina paralela con el fin de usar parte de los dineros de los convenios, para financiar su campaña política a la Gobernación en el 2015.

La Fiscalía señala que fueron tres convenios que tuvieron un valor de $18.990 millones de pesos "para realizar actividades tendientes a reducir la mortalidad infantil", sin embargo cada convenio tuvo adiciones de presupuesto "injustificados".

Por ejemplo el convenio 041 que inicialmente tuvo un valor de $7.800 millones tuvo una adición de $3.900 millones, para un total de $11.700 millones de pesos, la fiscalía dice que los dineros no justificados "fueron girados al hospital San Rafael de Albania quien no demostró la inversión de los recursos"; que hubo "doble contrataciones del programa de salud mental dentro del mismo periodo de un contratista" y hubo "diferencia entre lo contratado y lo pagado según las 61 entrevistas que realizó la policía judicial de las personas subcontratadas".

El escrito de acusación señala que la contratación se hizo a través del escolta de Pinto, Yan Keller Hernández, quien fue puesto como alcalde del municipio para el periodo 2008-2011, "toda vez que ella y su esposo Pablo Parra alias 'negro' eran las personas que manejaban un gran poder a nivel regional (...) fueron las personas que promocionaron al señor Hernández, ex conductor, ex escolta y ex jefe de seguridad de Oneida Pinto, como candidato a la alcaldía de Albania para el periodo 2008 2011"

Para dar el supuesto cumplimiento al objetivo de luchar contra la mortalidad infantil, Yan Keller Hernández contrato al hospital San Rafael a cargo de Cleofe Piedra, quién a su vez subcontrato a 10 particulares y ellos a 1459 personas, según la fiscalía el objetivo era dar empleo a cambio de votos, "tenían como única finalidad de objeto, colaborarle a la señora Oneida Pinto, económica y políticamente en la campaña electoral que se avecinaba".

La Fiscalía hoy acusará a Oneida Pinto ante un juzgado de la Guajira por los delitos de peculado por apropiación, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado. Caracol Radio pudo establecer que la Fiscalia pedirá que el proceso sea trasladado a Bogotá.