Indígenas de Perú bloquean río en protesta por proyecto para parque nacional

Un grupo de indígenas peruanos bloqueó hoy el río Yaguas, cercano a la frontera de Perú con Colombia, para reclamar que el área natural protegida que el Gobierno planea crear en esa zona sea una reserva comunal en lugar de un parque nacional, anunciaron sus dirigentes.

En la movilización participan los miembros de las cuatro comunidades nativas de la etnia yagua que denuncian irregularidades en el proceso de consulta previa celebrado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) para tener el consentimiento de la población de la zona de influencia de Yaguas.

Las cuatro comunidades que se oponen a la propuesta gubernamental son Huapapa, Primavera, El Álamo y Santa Rosa de Cauchillo, situadas en el río Putumayo, mientras que las otras veintiséis comunidades que aceptaron la creación del parque nacional se encuentran más alejadas de Yaguas y cercanas al río Amazonas, según los afectados.

El presidente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Edwin Vásquez, aseguró en una conferencia de prensa que el Sernanp hizo el proceso de consulta previa sin informar que el parque nacional es solo una de las nueve categorías de área natural protegida reconocidas en Perú.

"El proceso no ha sido transparente. Ha sido dirigido intencionalmente para conseguir un parque nacional. Nosotros no nos oponemos a la zona reservada, pero este es territorio ancestral de los yaguas y no podemos permitir la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en su consulta previa", comentó.

Según Vásquez y los dirigentes de las cuatro comunidades en protesta, la reserva comunal es la categoría idónea porque protege el área natural y permite las actividades de caza y pesca de los indígenas, mientras que el parque nacional solo permite la investigación, las actividades culturales y el turismo.

El dirigente de la COICA negó que en Yaguas exista cultivos ilícitos de hoja de coca, materia primera para elaborar la cocaína, ni tampoco tala ilegal, argumentos utilizados para promover el parque nacional.

Vásquez también aseguró que la propuesta de parque nacional está hecha en función de un informe de la ONG Instituto del Bien Común (IBC) "con falsedades" como que la zona de Yaguas no está habitada ni transitada.

Por su parte, el presidente de la Organización de Comunidades Indígenas del Bajo Putumayo y del Río Yaguas (OCIBPRY), Marlo Pérez, indicó que sus pueblos se han visto "atropellados y maltratados con el trabajo hecho por el Sernanp".

"Nos vemos contra la espada y la pared. El Estado nos está cerrando las puertas de nuestro mercado, que es el bosque, donde obtenemos nuestro pescado, nuestra carne y nuestra madera. Todos los días entramos a la zona. Es falso si dicen que no estamos ahí", dijo Pérez.

Los dirigentes manifestaron su voluntad de diálogo con el Gobierno y este viernes tendrán una reunión con el Ministerio del Ambiente, pero advirtieron que el bloqueo del río Yaguas continuará hasta que no encuentren una solución.

La zona reservada Yaguas abarca 869.000 hectáreas de selva amazónica entre los ríos Putumayo y Amazonas, donde en los últimos años se descubrieron ocho nuevas especies de peces, tres de anfibios y una de aves.