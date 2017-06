El líder opositor turco inicia marcha a pie para protestar contra el Gobierno

Kemal Kiliçdaroglu, líder del principal partido opositor turco, el socialdemócrata CHP, inició hoy una marcha a pie desde Ankara a Estambul en protesta por la condena ayer a 25 años de cárcel de uno de sus diputados y tildó de "dictadura" la situación de represión en el país.

"Nos enfrentamos a una dictadura. No queremos periodistas en la cárcel. Queremos vivir en paz. No queremos vivir en un país donde no hay justicia. Comienzo la marcha por esto", declaró Kiliçdaroglu antes de iniciar la caminata desde un parque del centro de Ankara.

"Los que quieren justicia tienen que unirse a esta marcha, esto no es una marcha de un partido, todo el mundo tiene que defender la la independencia de los tribunales", agregó.

Miles de personas acudieron a la convocatoria del Partido Republicano del Pueblo (CHP) en el centro de la capital turca y algunos de ellos comenzaron a marchar junto al líder opositor.

"No te calles: si sigues en silencio, el próximo serás tú", gritaban algunos de los que marchaban junto a Kiliçdaroglu, junto a cánticos que criticaban al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

El partido laico ha reaccionado así a la sentencia de 25 años de cárcel dictada ayer contra el diputado por Estambul Enis Berberoglu por los cargos de "espionaje militar político" y "revelación de secretos de Estado".

Si bien una decena de parlamentarios del izquierdista y del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) está en prisión preventiva desde noviembre pasado, esta es la primera vez que un legislador del CHP entra en la cárcel.

Según las previsiones del CHP, la marcha tardará unos 28 días en cubrir los 425 kilómetros que separan Ankara de Estambul.

El gobernador de Ankara ha anunciado fuertes medidas de seguridad debido a la iniciativa, además de indicar que sólo a un "número razonable de participantes" se les permitiría participar en la caminata para que no haya interrupciones de tráfico.

La iniciativa de Kilicdaroglu acaba con la estrategia de llamamiento a la calma y contención del líder opositor ante el temor de que la movilización en las calles contra el Gobierno islamista turco pudiera causar choques y enfrentamientos.

Berberoglu fue condenado por filtrar al diario "Cumhuriyet" material de vídeo procedente de las fuerzas de seguridad turcas.

En las imágenes, publicadas por ese rotativo en mayo de 2015, se apreciaban armas en la carga de unos camiones escoltados por los servicios secretos turcos y que oficialmente transportaban ayuda humanitaria a Siria.

El tribunal juzga también por este caso a los periodistas Can Dündar y Erdem Gül, responsables del "Cumhuriyet" en el momento de la publicación, si bien el primero se halla exiliado en Alemania.

Al amparo del estado de emergencia decretado tras la fallida asonada de julio, más de 100.000 funcionarios han sido despedidos y unas 40.000 personas están en prisión preventiva por supuestos vínculos golpistas, en una purga criticada por la Unión Europea y la ONU.