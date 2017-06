EE.UU.: fiscal especial Mueller investiga a Trump por obstrucción a la Justicia, según 'The Washington Post' El diario estadounidense 'The Washington Post' publicó este miércoles que el presidente Donald Trump está siendo investigado por posible obstrucción a la Justicia por parte del fiscal especial Mueller, nombrado para el caso de la supuesta injerencia rusa en las elecciones. Los abogados de Trump calificaron la filtración de "escandalosa e ilegal", aunque no la negaron.