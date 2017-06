"Cars 3" y "Rough Night", nuevas propuestas para combatir a "Wonder Woman"

La cinta de animación "Cars 3" y la comedia desenfrenada "Rough Night" son las principales novedades de la semana en la cartelera estadounidense, dominada las últimas dos semanas por "Wonder Woman".

La tercera entrega de la saga automovilística creada por el estudio Pixar tiene como protagonista de nuevo al automóvil de carreras Lightning McQueen (Owen Wilson), esta vez ayudado por Cruz Ramírez (Cristela Alonzo), una entrenadora a la que recurre para tratar de volver a ser competitivo frente a los jóvenes talentos de la pista.

Chris Cooper, Nathan Fillion, Larry the Cable Guy y Armie Hammer completan el elenco de voces en la versión original de la cinta.

Por su parte, "Rough Night", dirigida por Lucia Aniello, cuenta cómo una despedida de soltero se tuerce peligrosamente para un grupo de mujeres que ven cómo el bailarín exótico que han contratado para la velada sufre un grave accidente.

Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Zoë Kravitz y Ilana Glazer son las protagonistas de la historia.

También se estrenan el thriller "47 Meters Down" y el drama biográfico "All Eyez on Me".

"47 Meters Down", dirigida por Johannes Roberts y escrita por el español Ernest Riera y el propio Roberts, cuenta el relato de supervivencia en el fondo del mar de dos hermanas acechadas por tiburones tras sufrir un accidente en una jaula de observación.

Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine y Yani Gellman aparecen en el filme.

"All Eyez on Me", de Benny Boom, es una biografía centrada en la figura del legendario rapero Tupac Shakur, desde sus orígenes en Nueva York y su evolución hasta convertirse en una de las voces más reconocidas e influyentes del mundo antes de ser asesinado en Las Vegas (Nevada), a los 25 años.

Demetrius Shipp Jr., Danai Gurira, Kat Graham y Annie Ilonzeh forman el elenco.