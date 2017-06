Nintendo: "Apostamos siempre por la innovación en la forma de jugar"

Innovar en la forma de jugar y buscar la versatilidad a la hora de disfrutar de los videojuegos son dos de las claves de la estrategia de Nintendo, aseguró hoy a Efe el director de marketing de Nintendo Ibérica, Gustavo Viudez.

"Apostamos siempre por la innovación en la forma de jugar", afirmó Viudez en una entrevista celebrada durante la E3, la feria de videojuegos más importante del mundo y que tiene lugar estos días en Los Ángeles.

El gigante japonés ha llegado a la E3 catapultado por el éxito de Nintendo Switch, su consola híbrida para el hogar y usos portátiles que ha causado sensación en los pocos meses que lleva en el mercado.

Según los datos de la compañía, Nintendo vendió 2,74 millones de unidades de Switch en todo el mundo solo en marzo, su primer mes en las tiendas, y aspira vender más de 10 millones hasta finales de 2017.

Viudez apuntó que la acogida de Switch ha superado las expectativas de la compañía y señaló que los aficionados "han entendido el concepto" detrás de este nuevo dispositivo.

"Creo que gran parte del éxito de Nintendo Switch es que te aporta una forma de jugar diferente que hasta el momento no existía. Al final es lo que Nintendo intenta hacer siempre: dar formas diferentes, que sean innovadoras y que puedan atraer al público", argumentó.

Mientras Microsoft con su recién estrenada Xbox One X y Sony con su PlayStation 4 Pro se enzarzan en una competición por lograr la consola más potente, el ejecutivo de Nintendo aseguró que la empresa nipona sigue un camino propio y al margen.

"Nuestra batalla nunca ha sido la potencia, ni lo va a ser, al menos a corto plazo. Lo que intentamos es proporcionar formas diferentes de jugar, experiencias de juego distintas, versatilidad", dijo.

Una prueba del éxito de Nintendo Switch fue la enorme afluencia con la que ha contado el puesto de Nintendo en la E3, donde las colas de los fans eran interminables para ponerse a los mandos y probar algunos de sus nuevos videojuegos.

Entre ellos destacó "Super Mario Odyssey", una nueva aventura del célebre fontanero que se pondrá a la venta el próximo 27 de octubre.

"'Super Mario Odyssey' tiene esa gran particularidad, que es lo mismo que ha pasado con 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', de que manteniendo las dinámicas de un Mario al final es completamente diferente", afirmó Viudez.

"Te permite descubrir un mundo abierto, donde vas a poder hacer una mayor exploración y donde te encuentras a Mario en ambientes que no te podías imaginar para nada", añadió.

Una de las características más llamativas de "Super Mario Odyssey" consiste en que Mario tiene el poder de convertirse en cualquier personaje u objeto con el que se cruce con solo lanzarle su característica gorra roja.

También motivó la curiosidad de los fans "Mario + Rabbids: Kingdom Battle", que unirá el universo de "Super Mario" con el de los Rabbids de Ubisoft y que, según Viudez, es un juego "de humor" pero "con una profundidad táctica importante".

Nintendo también anunció en la E3 que está desarrollando "Metroid Prime 4" y un juego de "Pokémon" para Nintendo Switch, aunque de estos futuros videojuegos no se conocen por el momento imágenes y desde la compañía se guarda el más absoluto secreto sobre su producción.