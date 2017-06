Recargo nocturno se podrá cobrar a partir de las nueve de la noche

Después de varias horas de un álgido debate, la plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley que permite el cobro del recargo nocturno después de las nueve de la noche.

El senador Álvaro Uribe aseguró que la jornada laboral de los colombianos está terminando a esa hora y por esa razón a partir de las nueve de la noche se debe hacer el pago que actualmente se hace desde las 10.

“Que la jornada ordinaria de trabajo que no vaya hasta las 10 de la noche, sino hasta las 9 de la noche. Eso implica que el recargo nocturno no se pagaría desde las 10, sino desde las 9 de la noche. Es una conciliación en un momento difícil del país que para unos puede ser un pequeño alivio para los trabajadores, no suficiente, y para otros es un daño a los empleadores, no tan grande como tuvo que ser”.

Uribe agregó que este tipo de leyes benefician a todos los colombianos y que las empresas no se verán afectadas. Este texto aprobado deberá ser conciliado con el de la Cámara de Representantes y posteriormente pasará a sanción presidencial.