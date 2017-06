Harry Maguire deja el Hull City y ficha por el Leicester por 19,5 millones

El Leicester City ha cerrado este jueves el fichaje del defensa inglés Harry Maguire, procedente del Hull City, por 17 millones de libras (19,5 millones de euros).

Maguire, de 24 años, que terminaba contrato a final de la temporada que viene, jugará en el King Power Stadium las próximas cinco campañas.

"Es un momento muy emocionante para mí. En cuanto supe del interés no lo dudé y, afortunadamente, estoy aquí. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar", señaló el corpulento zaguero, que se ha convertido en el primer refuerzo de los 'Foxes' para la temporada 2017/2018.

"Había varios clubes interesados en mí, pero en cuanto me reuní con el entrenador me vendió muy bien el club y me explicó las ideas que tenía. El futuro es muy prometedor", apuntó Maguire.

El futbolista inglés, antiguo internacional sub-21, jugó previamente en el Sheffield United y en calidad de cedido en el Wigan Athletic. En julio de 2014 fichó por el Hull City por 2,5 millones de libras (2,9 millones de euros).