Hugo Sánchez dice que México sería campeón del mundo con él y no con Osorio

El exastro del fútbol Hugo Sánchez, quien dirigió a la selección mexicana de 2006-08, dijo que el Tricolor podría ser campeón del mundo, pero solamente con él como técnico y no con el colombiano Juan Carlos Osorio, actual estratega del Tricolor.

Aseguró que aunque México pierda los tres partidos en la Copa Confederaciones por 1-0, el colombiano no va dejar el puesto y recordó que si no renunció tras la goleada por 0-7 ante Chile en los cuartos de final de la Copa América Centenario, menos lo hará ahora.

"(¿México no podría ser campeón del mundo?)", cuestionaron a Sánchez en un programa en la cadena ESPN, en la que participa como analista, y respondió: "Conmigo como entrenador sí, con Osorio no".

Luego le preguntaron si México sería finalista en la Copa Confederaciones que iniciará el próximo sábado en Rusia.

"Por los jugadores podrían ser finalistas, pero por el técnico no, no estudia bien a los rivales y no plantea bien los juegos", apuntó.

El Pentapichichi descartó que Osorio vaya ordenar al Tricolor jugarle al tú a tú a Portugal, el domingo en su primer partido, porque "podría perder 7-0" como sucedió ante Chile.

"Hugol" cuestionó que pasará si Osorio pierde los tres partidos de la Confederaciones ante Portugal, Nueva Zelanda y Rusia, todos por 1-0.

"Él (Osorio) no se va a ir, si no lo echan no se va (...), si no se fue cuando perdió 7-0, menos si pierde los tres partidos en la Confederaciones", finalizó Sánchez.