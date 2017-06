Santos no podrá renunciar a la caducidad en cuentas de su campaña de 2010

Caracol Radio conoció la ponencia del magistrado Héctor Helí Rojas, en la que se le da respuesta al Gobierno Nacional sobre la consulta que se hizo en el pasado mes de marzo para conocer si el presidente Juan Manuel Santos podría renunciar a la caducidad de sus cuentas de campaña de 2010. La respuesta es que todo proceso caduca a los tres años y que el mandatario no puede renunciar a esa prescripción.

Para responder, el magistrado acude a la ley 1437 de 2011 del código de procedimiento administrativo y de los contencioso administrativo en donde se asegura que “Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado”.

Además el magistrado Rojas acude a jurisprudencia del Consejo de Estado en donde se explica en un concepto que “las investigaciones administrativas indefinidas riñen con el principio del debido proceso y el derecho a la defensa; y la sanción hubiere lugar a ella deberá imponerse en el término de tres años o de lo contrario caducará”.

Por esta razón el magistrado pide a la sala plena que sea aprobada su ponencia para enviarla al ministerio del interior y de esa manera responder a la consulta. Así las cosas al haber caducidad el CNE no continuaría con la indagación preliminar que fue abierta en contra de la campaña Santos 2010 que tiene a cargo el magistrado Emiliano Rivera.

Los señalamientos se han hecho por la presunta financiación de Odebrecht a esa campaña a través de unos afiches.

La petición de Santos

El 15 de marzo de este año el presidente Juan Manuel Santos pidió al entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que consultara al CNE si todas las cuentas ya habían caducado y que si se podía levantar dicha caducidad para ser investigado.

Santos hizo ese pronunciamiento por el interés que tiene en que no quede manto de duda sobre sus campañas y desde hace algún tiempo viene reiterando que no tuvo conocimiento de si ingresó dinero o no de Odebrecht para financiarlas.