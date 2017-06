Gobierno anuncia que reglamentará el bicitaxismo

El viceministro de Transporte, Alejandro Maya, anunció hoy que el Gobierno prepara un proyecto de resolución articulado y concertado para una reglamentación del bicitaxismo, servicio que se presta en varias regiones del país.

Dijo que son cerca de 8.000 bicitaxis que es lo que se menciona, pero como no están registrados, no están formalizados, no hay una cifra oficial.

Hasta el momento en donde más se presta este servicio es en Bogotá y en la zona caribe del país.

“Lo que haremos básicamente es concertarlo con los diferentes sectores; una vez se promuevan las reuniones, se procederá a hacer los cambios y modificaciones que correspondan, para que haya una reglamentación como lo ordena la ley”, explicó Maya.

Señaló que lo más importante es que se realizará un proceso de concertación con todos los actores, que tendrán un grado de complejidad, pero el Ministerio de Transporte obrará en procesos que deben ser concertados y socializados.

Agregó: “estamos dando un primer paso para que través de ese documento se realicen las conversaciones y determinar finalmente si se debe trazar una política" para el sector.

El viceministro de Transporte, Alejandro Maya, anunció que hasta que no se logre tal fin no se procederá a suscribir esa resolución.

Aclaró que es un proyecto de resolución que suscribiría el Ministerio de Transporte, en respuesta a la reglamentación que ordena la ley 1753 del Plan Nacional de Desarrollo, en el sentido en que donde no exista transporte público de pasajeros se pueda pensar en la posibilidad que vehículos como los bicitaxismo, pudiese prestar el servicio.

El viceministro no mencionó el mototaxismo y otras modalidades de transporte informal que hay en el país y que, según gremios de las empresas formalmente establecidas, generan una competencia desleal.