Jorge Larrañaga anuncia su precandidatura a la presidencia de Uruguay en 2019

El senador por el opositor Partido Nacional (PN) de Uruguay y líder de uno de los sectores mayoritarios de esa fuerza política Jorge Larrañaga anunció hoy su candidatura a las elecciones internas de su partido para postularse a la Presidencia del país en 2019.

Larrañaga, quien fue el candidato presidencial del PN en las elecciones de 2004 contra el entonces electo (2005-2010) y actual mandatario uruguayo, Tabaré Vázquez, expresó con un mensaje en sus redes sociales su deseo de presentarse a las elecciones de 2019.

El líder del sector "Alianza Nacional" del PN expresó que tras la última derrota sufrida por su partido en las nacionales de 2014 reflexionó sobre "el sentido de la política" y su vocación, así como sobre los desafíos que tiene el país.

Larrañaga señaló que durante los dos últimos años recorrió el país y en contacto con quienes apoyaron sus candidaturas previas y continúan haciéndolo decidió volver a presentarse para "construir" un mejor país con un gobierno "serio y honesto".

"Compañeros y compañeras de todos los rincones del país, sepan que venimos de vuelta, que no se agotaron las ganas, que no han matado nuestros sueños, que no hemos olvidado nada. Venimos de vuelta a la lucha, al camino, porque queremos el Uruguay de todos los uruguayos, venimos de vuelta y venimos juntos", manifestó.

Antes de poder acudir a las elecciones nacionales, Larrañaga tendrá que presentarse a las elecciones internas de su partido, tal como lo hizo en 2009 y 2014, cuando resultó derrotado por el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) y por el actual líder del sector "Todos" del PN, Luis Lacalle Pou, respectivamente.

En esas últimas dos elecciones no salió elegido pero fue luego parte de ambas fórmulas presidenciales junto a los líderes electos, luego derrotados por el expresidente José Mujica (2010-2015) y por Vázquez.