Grecia desbloqueará acceso de Skopje a OTAN tras resolver disputa de nombre

La admisión de la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) en la OTAN y la Unión Europea (UE) solo podrá tener lugar una vez sea resuelta la disputa con Grecia sobre su nombre, insistió hoy el ministro griego de Exteriores, Nikos Kotziás.

"Grecia quiere que ARYM -a condición que lo quiera este país también- sea admitido en la UE y en la OTAN. En cuanto haya una solución de compromiso sobre el nombre se puede ir inmediatamente a la ONU, firmar un acuerdo y después ir a Bruselas y anunciarlo a los organismos que tienen su sede allí", dijo Kotziás en rueda de prensa conjunta con su homólogo macedonio, Nikola Dimitrov, en Atenas.

De esta forma, Kotziás rechazó indirectamente la posibilidad que evocó en Bruselas el nuevo primer ministro macedonio, Zoran Zaev, de avanzar sobre la admisión de su país en ambos organismos bajo el nombre provisional de ARYM.

El ministro griego felicitó el nuevo Ejecutivo macedonio por sus señales de buena voluntad hacia Atenas y afirmó que "el buen clima no sustituye las negociaciones, pero las hace mucho más fáciles".

"La prioridad de nuestra política exterior es la admisión en la UE y en la OTAN, pero trabajaremos también para ser un mejor vecino para todos los países vecinos", destacó por su parte Dimitrov.

Afirmó que Grecia "tiene la llave, y esta llave puede abrir el camino para cerrar un tema (de disputa)".

El responsable macedonio recalcó que es consciente de que se trata de una primera reunión y que el camino para solucionar los problemas acumulados no será fácil.

"Poco me interesa quién será el vencedor y quién no lo será, mi mensaje es que pido el apoyo del Gobierno griego. Lo que necesitamos es un impulso para tomar el camino que deseamos, pues hace mucho tiempo que no lo hemos seguido", aseveró Dimitrov.

Cuando la República de Macedonia obtuvo su independencia de Yugoslavia en 1991, Grecia rechazó que su vecino pudiera usar el término "Macedonia", que coincide con el nombre de sus provincias del norte.

En 1993 hubo un compromiso entre ambos países para el uso provisional del nombre Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM), con el cual fue admitido como miembro de las Naciones Unidas.

Si bien hasta ahora más de 120 Estados han reconocido el país con su nombre constitucional de República de Macedonia, entre ellos EE.UU. y Rusia, Grecia vetó en 2008 su admisión en la OTAN bajo su denominación constitucional y no permite el inicio de negociaciones de admisión con la UE.