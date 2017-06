Condenado a 25 años de cárcel un diputado socialdemócrata turco

Un tribunal de Turquía condenó hoy a 25 años de cárcel por "revelación de secretos del Estado y espionaje" al diputado Enis Berberoglu, el primer parlamentario de la oposición socialdemócrata que ingresa en prisión.

Berberoglu, diputado del Partido Republicano del Pueblo (CHP) desde junio de 2015, ha sido declarado culpable de filtrar datos a los medios sobre un supuesto envío de armas de Turquía a Siria que tuvo lugar en 2014.

El CHP, principal partido de la oposición, ha calificado la sentencia de política y propia de una dictadura y ha anunciado que la recurrirá, mientras que Berberoglu ha ingresado ya en prisión.

El diputado fue condenado por "espionaje militar político" y "revelación de secretos del Estado", por haber pasado al diario "Cumhuriyet" material de vídeo procedente de las fuerzas de seguridad turcas.

En las imágenes, publicadas en ese rotativo en mayo de 2015, se apreciaban armas en la carga de unos camiones escoltados por los servicios secretos turcos y que oficialmente transportaban ayuda humanitaria a Siria.

El tribunal juzga también por este caso a los periodistas Can Dündar y Erdem Gül, responsables del "Cumhuriyet" en el momento de la publicación, si bien el primero se halla exiliado en Alemania.

Dündar, Gül y Berberoglu están también inculpados por colaborar, al divulgar esos datos, con la cofradía del predicador Fethullah Gülen, a la que el Gobierno acusa de haber coordinado el fallido golpe militar de julio pasado.

"Los que han causado este resultado (del juicio) deberían avergonzarse. Han transformado en esto algo que era una noticia de periódico. Sé que no me olvidaréis y no os olvidaré", dijo Berberoglu antes de ser trasladado a la cárcel.

Engin Altay, portavoz del CHP, acusó a los jueces de pensar únicamente en "complacer al dictador", en referencia al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien había prometido que no descansaría hasta ver entre rejas a los responsables de la filtración sobre los camiones.

"Es algo que solo puede ocurrir bajo las dictaduras fascistas más obvias", denunció Altay, quien expresó la esperanza en que algún día Erdogan sea enjuiciado "como criminal de guerra en un tribunal internacional".

El CHP ha convocado una reunión de urgencia para decidir las medidas a tomar.

Si bien esta es la primera vez que un diputado socialdemócrata es encarcelado, una decena de parlamentarios del izquierdista y prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) están en prisión preventiva desde noviembre pasado.

Aunque Berberoglu no era aún diputado en el momento en el que se produjo la filtración, era ya un personaje importante en el CHP, en que se encargaba de las relaciones con los medios.