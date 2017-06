Embajadora venezolana ante UE destaca el "diálogo constructivo" comunitario

La embajadora de Venezuela ante la Unión Europea (UE), Claudia Salerno, destacó hoy en Bruselas el buen entendimiento y el "diálogo constructivo" de gran parte de las instituciones comunitarias en relación a la situación de crisis del país latinoamericano.

"Con la UE hay cada vez un entendimiento mejor de la situación y un compromiso de una participación constructiva. Creo que estamos en uno de los mejores puntos de la relación en muchos años", declaró la embajadora en una conferencia de prensa sobre la situación actual en Venezuela.

Salerno, que quiso especificar que la última resolución del Parlamento Europeo (PE) fue "sobre" y no "contra" Venezuela, destacó que las sanciones "no figuran" dentro de la misma, y celebró que el Consejo de la UE recomendara "mantener el diálogo" y "no utilizar la violencia" entre las partes.

La diplomática venezolana también alabó la "llamada a la concordia" de la Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, y su oferta de apoyo para un "diálogo constructivo" entre Gobierno y oposición.

"Tenemos una relación histórica y profunda con la mayor parte de los países de la UE, intereses comunes que van más allá de la exportación de valores, como son económicos y comerciales", agregó.

En referencia a los debates en el PE sobre prestar asistencia a Venezuela, Salerno quiso dejar claro que su país está "fuera" de lo que se considera una crisis humanitaria, aunque reconoció que cooperan con la UE en "necesidades específicas", como la provisión de medicamentos.

"El desabastecimiento se ha solventado en un 90 % y el problema no es ahora mismo de carencia, tanto como del precio", añadió.

Salerno recalcó que las fuerzas de orden público se enfrentan, más allá de un "desorden cívico", a "actos de terrorismo", y describió a los manifestantes como "grupos de combate con una preparación sofisticada".

La embajadora desgranó las causas de las 83 muertes como consecuencia de las revueltas de un país que "no está en una situación de caos generalizado", y precisó que los altercados se concentran en cinco municipios "controlados por la oposición".

Según Salerno, sólo siete de los 83 fallecidos estarían "asociados a las fuerzas del orden público", y aclaró que hay 23 casos que son "objeto de investigación" en estos momentos.

En relación a la propuesta del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de abrir un debate sobre nueve temas de la Constitución, Salerno señaló que es lo "más simbólico y representativo de una democracia", y destacó que cualquier resultado de la Asamblea Constituyente "será sometido a referéndum".

Preguntada por las complicaciones que tienen los periodistas para cubrir lo que ocurre en Venezuela, la embajadora aludió a problemas con los visados de trabajo, un "trámite engorroso", y explicó que desde hace dos semanas se trabaja con un "nuevo permiso específico" para la cobertura con medios técnicos.