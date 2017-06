El universo de "The Conjuring" se extiende de nuevo con "The Crooked Man"

El universo de películas de terror que giran en torno a los personajes de "The Conjuring" se sigue expandiendo y ahora es el turno para "The Crooked Man", una presencia maligna que hizo su aparición por primera vez en "The Conjuring 2", informó hoy The Hollywood Reporter.

Mike Van Waes ha sido contratado para escribir el guión de la cinta sobre este personaje alto, delgado y amenazador al que encarnó el español Javier Botet en aquella película, dirigida por James Wan.

Wan es también el arquitecto de la saga y todas las películas del universo llevan su firma, ya sea como director, guionista o productor ejecutivo.

"The Crooked Man" será producida por Wan y Peter Safran. El personaje, basado en una conocida canción de cuna británica, ha tenido otras apariciones en la cultura popular recientemente, ya que fue nombrado en la tercera temporada de la serie "Fargo" y tuvo una película para televisión, estrenada en 2016 y protagonizada por Michael Jai White.

Las dos películas de "The Conjuring" estrenadas hasta ahora contaban el drama que experimentan distintas familias, preocupadas por los sucesos sin explicación que sufren. En su ayuda aparecen Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson y Vera Farmiga), dos investigadores de lo paranormal que rápidamente perciben una presencia demoniaca en esos hogares.

"The Conjuring" y su secuela, además de la cinta escindida "Annabelle", recaudaron cerca de 900 millones de dólares entre ellas.

"Annabelle: Creation", continuación de ese último título, se estrenará el 11 de agosto.

El siguiente capítulo escindido de este universo será "The Nun", con el mexicano Demián Bichir a la cabeza, que llegará a las salas en el verano de 2018.