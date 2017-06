La pionera Cristela Alonzo sigue rompiendo estereotipos con "Cars 3"

Cristela Alonzo es toda una pionera. Fue la primera mujer méxico-estadounidense con un programa de televisión propio en EE.UU. ("Cristela"), y ahora la artista de 38 años sigue rompiendo estereotipos con Cruz Ramírez, su personaje en "Cars 3", la nueva obra del estudio Pixar, de estreno el viernes.

Los Ángeles (EEUU), 14 jun (EFE).- Cristela Alonzo es toda una pionera. Fue la primera mujer méxico-estadounidense con un programa de televisión propio en EE.UU. ("Cristela"), y ahora la artista de 38 años sigue rompiendo estereotipos con Cruz Ramírez, su personaje en "Cars 3", la nueva obra del estudio Pixar, de estreno el viernes.

"Soy de un pequeño pueblo fronterizo al sur de Texas (Hidalgo), así que nunca pensé que esto me pudiera pasar", confesó Alonzo en una entrevista con Efe. "No me parecía posible formar parte de algo así", añadió.

La cinta de animación "Cars", dirigida en 2006 por John Lasseter, recaudó 462 millones de dólares, mientras que su continuación, "Cars 2", también con la firma de Lasseter, elevó esa cifra a los 562 millones.

Esta tercera entrega, de nuevo con el automóvil de carreras Lightning McQueen (Owen Wilson) como protagonista, ve la irrupción de Cruz Ramírez, una alegre, intensa y poco convencional entrenadora a la que recurre el veterano McQueen para tratar de volver a ser competitivo frente a los jóvenes talentos de la pista.

"Cuando crecía, no teníamos a gente que se pareciera a mí en la televisión, a no ser que vieras Televisa, Univision o Telemundo. Es genial saber que los niños ahora pueden disfrutar con un personaje que habla como ellos", explicó la humorista.

Alonzo comentó que, cuando Pixar anunció su contratación, muchos de sus seguidores en las redes sociales le preguntaron si pondría su voz a un "lowrider" (vehículo tuneado) o si su personaje tendría acento.

"Es a lo que estamos acostumbrados. Asumes que si el personaje lo hace un latino tiene que tener esos atributos. Y no es así. Nunca hacemos referencia a que Cruz sea mujer o latina. La lección es simple: no se trata de si el personaje es chico o chica, sino de quién es el mejor, quién ha trabajado más y quién tiene más corazón", manifestó.

Alonso y Owen lideran un reparto de voces que incluye también, en la versión original de la cinta, a Armie Hammer, Kerry Washington, Nathan Fillion, Lea DeLaria, el piloto británico de Fórmula Uno Lewis Hamilton y el fallecido Paul Newman, por obra y gracia de unas sesiones de grabación archivadas por el estudio.

Para Kevin Reher, productor del filme, Alonzo siempre fue su opción preferida para el papel de Cruz.

"Nos atraía mucho el hecho de que no era la típica voz inocente y femenina. Su textura encajaba muy bien con la voz de Owen y John Lasseter -productor ejecutivo en esta ocasión- lo vio muy claro", apuntó Reher.

"Nos enamoramos de su positivismo, de su forma de ser tan jovial y alegre", precisó el director, Brian Fee.

Alonzo llevó esa luz que le acompaña siempre a su personaje, que originalmente fue concebido como un rol masculino, hasta que el equipo de Pixar comprobó que había demasiados hombres en una historia que pedía a gritos mayor presencia femenina.

"Creo que todos vimos similitudes entre Cruz y yo. Realmente somos parecidas, pero es algo que me parte el corazón. Al final de esta historia, Cruz gana y aprende cosas sobre sí misma. Es mejor persona. Pero yo no sé si saldré tan victoriosa en mi vida", reconoció la artista.

Esa forma de pensar se debe a sus humildes orígenes. Alonzo proviene de una familia muy pobre, en ocasiones rozando la indigencia.

"Mi madre siempre me enseñó a ser práctica y realista, a no esperar gran cosa. Me decía que las cosas maravillosas no ocurren a gente como nosotros. No se refería a los latinos, sino a los pobres. Así que cuando me sucede algo realmente bonito, siempre pienso que me lo van a quitar", reflexionó.

"Incluso cuando lanzaron el tráiler de la película, aún pensaba que me iban a despedir", agregó entre risas.

La realidad es que "Cars 3" llega a una cartelera estadounidense dominada desde hace dos semanas por "Wonder Woman", todo un testamento sobre la existencia del poder femenino en Hollywood.

"Con la llegada de 'Cars 3' ese mensaje se refuerza. Hay que hablar de los triunfos de las minorías en esta industria. Esta narrativa debe continuar", finalizó Alonzo.