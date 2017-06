A Panasonic no le preocupa el aumento de la presencia China en Latinoamérica

Para la trasnacional japonesa Panasonic el eventual incremento de la presencia comercial de China a través de Panamá "no es de preocupación", porque está "probado" que sus productos no tienen la calidad de los de la firma nipona, dijo hoy a Efe su máximo ejecutivo en Latinoamérica, Shigeo Suzuky.

Panamá, 14 jun (EFE).- Para la trasnacional japonesa Panasonic el eventual incremento de la presencia comercial de China a través de Panamá "no es de preocupación", porque está "probado" que sus productos no tienen la calidad de los de la firma nipona, dijo hoy a Efe su máximo ejecutivo en Latinoamérica, Shigeo Suzuky.

El japonés inauguró la convención latinoamericana 2017 de la firma en Panamá, desde donde opera su oficina regional, momento que aprovechó para anunciar los nuevos productos que la empresa ofrecerá en la región.

Suzuky recordó que "tenemos más de 50 años de experiencia en Latinoamérica, sabemos qué necesitan, que requieren, evaluamos el estilo de vida de los latinoamericanos, para ofrecerles productos de valor agregado de alta calidad".

"Si bien es cierto, se abren más las relaciones con el mercado de China, no es solamente aquí y ahora, no compite directamente con nosotros en el sentido que son productos, como todo el mundo sabe, de menos calidad, que no tienen la larga durabilidad, confianza y respaldo de marca y eso es diferente a lo que Panasonic trata de ofrecer", afirmó.

Agregó que "China tiene tiempo de estar enviando productos a Latinoamérica, hay que esperar (que cambios producirá) porque es muy reciente, hace dos días, el anunció el establecimiento de relaciones con Panamá".

"Realmente no competimos directamente con los productos chinos porque nosotros al tener fábricas locales en México, Brasil, EE.UU. buscamos productos que se adapten más al estilo de vida de los latinoamericanos", apuntó.

Panamá hace dos días anunció el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas con China, por lo que su sector empresarial ya expresó que se prevé un incremento de los vínculos comerciales y de la inversión del gigante asiático para proyectarla a Latinoamérica.

"Por supuesto que vamos a estar muy pendientes y evaluar la situación, pero no nos asusta", sentenció.

Por otro lado, comentó que "sería para evaluarlo" si, "después de cuatro años que se está mencionando ese rumor, Wall Mart se establece en Panamá y solicita ser distribuidor nuestro, (pero) hasta ahora no tenemos ningún indicio que ello se haya concretado", acotó.

Recalcó que Panasonic "es una compañía muy leal que venimos trabajando con distribuidores desde hace muchísimos años y hay una red muy grande, entonces la entrada de un competidor más, habría que evaluarlo, pero eso depende de la demanda, porque, imagínese, va a vender a precios tan baratos y nosotros jamás tenemos ese tipo de política, nuestra filosofía es de prosperidad y coexistencia mutua, con igualdad para todos".

Suzuky explicó que en Panamá están establecidos "un grupo muy fuerte de distribuidores" internacionales.

El 53 % de las ventas globales de Panasonic se generan en Japón y Latinoamérica representa el 2 % del total (unos 1.600 millones de dólares).

Esas ventas llegaron en el año fiscal 2016 a 67.990 millones de dólares, mientras para este año se espera un crecimiento del 10 % en territorio latinoamericano "pese a las situaciones que viven países como Venezuela o Ecuador", detalló.

La firma genera 350.000 empleos, de los cuales "más o menos" el 10 % están en Latinoamérica, "incluyendo los que tenemos en fábricas como México, Costa Rica o Brasil", acotó.

Los ejecutivos de Panasonic reseñaron en una rueda de prensa los nuevos productos de su respectiva división: aire acondicionado, electrodomésticos, sonido y teléfono fijo, dotados de tecnología punta amigable con el ambiente y el ahorro de energía, con los que esperan copar el mercado latinoamericano.

Pero, Suzuky aclaró que el desarrollo de paneles solares para el uso de automóviles está todavía enfocado en el mercado norteamericano y europeo, en donde la legislación está más avanzada que en Latinoamérica, por lo que "prevé que a largo plazo" lleguen a la región.

También, en el caso de las pantallas transparentes, dijo que están a nivel de prototipo.