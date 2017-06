Intendente de Montevideo dice que las tarjetas corporativas son necesarias

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dijo que las tarjetas corporativas son necesarias y más cuando no se tienen viáticos, como ocurre en su caso, porque "siempre se tiene alguna cosa" para la que se debe usar.

En declaraciones a la radio local Universal, el actual intendente de la capital y expresidente de la empresa estatal de hidrocarburos, Ancap, destacó la necesidad de tener tarjetas corporativas de los entes estatales e hizo énfasis en que se usan para eventuales gastos en cuestiones de trabajo.

Estas declaraciones se enmarcan a raíz de una publicación del semanario Búsqueda en la que se divulgó que el actual vicepresidente de la República y también expresidente de Ancap, Raúl Sendic, usó presuntamente por fuera del protocolo la tarjeta en compras de ropa, electrónica y joyas durante su período en esa entidad.

En esa publicación también aparecen los nombres de otros altos funcionarios de Ancap como Martínez, que la presidió entre 2005 y 2008, que utilizaron la tarjeta corporativa, y esto desembocó en un proyecto de ley del senador Pablo Mieres, del opositor Partido Independiente, para prohibir el uso de tarjetas corporativas en las empresas públicas y entes autónomos en Uruguay.

"Uno se junta con gente con la que eventualmente cena o algo. Incluso acá en Montevideo puede pasar, son cosas lógicas, tenés que tenerla, no podés andar como un mendigo", dijo Martínez.

"Más en el caso de que en la Intendencia dije que no quería viáticos, pero siempre tenés alguna cosa, pero para eso se utilizan las tarjetas: 18 euros de un almuerzo o 15 de un desayuno van a encontrar en mi tarjeta de la Intendencia porque yo no tengo viáticos y tengo que comer y tengo que moverme", agregó.

Martínez comentó que cuando se dio a conocer la información de gastos con las tarjetas hubo gente que le dijo que él había gastado poco y manifestó que eso se debe a que es una persona austera.

"Soy una persona austera en lo personal, no creo en el consumismo", expresó.

Martínez puso como ejemplo que, excepto una vez entre Madrid y Barcelona y otras veces en que lo han invitado, siempre viajó en la clase económica de los aviones.

El intendente cerró el tema diciendo que, si bien le ha ido muy bien económicamente en su carrera como ingeniero y en su actividad personal, no se permite despilfarrar el dinero.

"A mis hijas me acuerdo que siempre les decía: pedime para comprar libros, pedime para un viaje, pero no me pidas para gastar 100 dólares en un peinado, para esas cosas no, es una forma de ser en la vida", concluyó.