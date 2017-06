El venezolano Yeferson Soteldo pone en duda su continuidad en el Huachipato

El delantero venezolano Yeferson Soteldo puso hoy en duda su continuidad en el Huachipato chileno debido a que tiene "muchas propuestas" de clubes de Europa y América tras su exitoso desempeño en el Mundial Sub'20.

"No sé qué voy a hacer. No sé si me vaya o me quede. En vacaciones veré qué va a pasar", dijo durante una conferencia dd prensa en Caracas.

Soteldo llegó al Huachipato procedente del Zamora, que recibió 1,5 millones de dólares, una de las más lucrativas para el fútbol venezolano.

Con su club ha ganado dos campeonatos locales y tiene cuatro años de contrato.

"Me voy a sentar con mi representante a ver si hay un lugar donde vaya a jugar que me favorezca, o si vuelvo al Huachipato", añadió.

Asimismo, señaló que "hay muchas" propuestas que le "llaman la atención".

"Vamos a ver qué puede pasar", insistió.

El juvenil indicó que ir al fútbol chileno significó "un salto de calidad muy importante" para él, porque la liga de ese país es "muy competitiva".

El venezolano llegó tocado al Mudial de Corea del Sur luego de sufrir una lesión en el ligamento colateral de su rodilla izquierda en un partido de la liga chilena.

Al respecto dijo que si bien la rodilla le "duele un poco", espera estar al 100 % el próximo mes.

"Voy a aprovechar estas vacaciones para recuperarme bien", puntualizó.