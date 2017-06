Cali Vs. Nacional: primer episodio de una final verde

Deportivo Cali y Atlético Nacional dan inicio al primer capítulo de la gran final del fútbol colombiano hoy, a las 8:00PM, en el estadio de Palmaseca, un duelo de históricos donde chocarán el impetú y la juventud, ante la confianza y la experiencia.

El cuadro vallecaucano llega a este juego luego de dejar en el camino con autoridad a su rival de patio, América de Cali, a quien derrotó 2-0 en la semifinal de vuelta disputada en su casa; mientras que los antioqueños renovaron su confianza tras una agónica clasificación ante Millonarios, a quien superaron 1-0 con un tanto a los 91 minutos.

Héctor Cárdenas, un técnico joven y de la casa ‘azucarera’, disputará su primera gran final, el estratega deberá tomar una importante decisión para dicho compromiso, pues con cuatro bajas sensibles en su once habitual, podrá habilitar dos jugadores debido a la presencia de Camilo Vargas y Abel Aguilar en la Selección Colombia; no obstante, Cárdenas es consciente que quienes jueguen esta noche, no podrán estar el domingo para el duelo definitivo.

Luis Orejuela y Nicolás Benedetti, hombres que anotaron en la serie ante el América, se encuentran a la expectativa junto a Andrés Felipe Roa y Miguel Ángel Murillo, todos ellos se encuentran sancionados, Orejuela, Benedetti y Murillo por acumulación de amarillas; Roa fue expulsado en la semifinal de ida ante el cuadro ‘Escarlata’.

Cárdenas dio algunas pistas, o quizás intentó distraer, en la rueda de prensa previa a la gran final y aseguró que las características de Roa podrían adaptarse mejor al juego de ida en Palmaseca; mientras que Benedetti podría ser importante para el remate de la serie en el estadio Atanasio Girardot.

Tanto el técnico como el capitán vallecaucano fueron enfáticos en asegurar que es vital conseguir una diferencia en su estadio, escenario donde el Cali no cae desde el 7 de agosto de 2016, y en el que este año acumula un rendimiento del 72.22%, producto de siete triunfos y cinco empates.

“La diferencia se debe hacer en casa consiguiendo la victoria”, comentò Cárdenas; mientras que Andrés Pérez resalto que han “sido muy fuertes en casa, ahí hemos sacado las diferencias. Este partido es vital”.

Atlético Nacional llega a Palmaseca en la que será la séptima final de Reinaldo Rueda en su era como técnico del cuadro ‘Verdolaga’, sumando cinco títulos en las seis anteriores. Los antioqueños cuentan con un equipo experimentado y renovado tras la obtención de la Copa Libertadores.

Rueda no podrá contar con Daniel Bocanegra para el compromiso de hoy, en su lugar podría aparecer Mateus Uribe, dándole ingreso a Rodin Quiñones en el frente de ataque. Salvo la ausencia del lateral derecho, el técnico vallecaucano podrá contar con todo su plantel.

Los verdes antioqueños cuentan con un magnifico rendimiento fuera de casa en esta liga del 75%, producto de ocho triunfos, tres empates y solo una derrota.

El técnico y el capitán del cuadro paisa reconocen el poder ofensivo de su rival, por lo que a pesar de ser un equipo que proponen, guardan algunas reservas para el encuentro de esta noche.

“Según los jugadores de ellos tomaremos el plan a seguir”, comentó Alexis Henríquez; mientras que Rueda agregó: “Según el trámite del juego evaluaremos el resultado”.

Cali y Nacional se enfrentaron en la final del torneo finalización 2013 con una victoria 2-0 en el marcador global para los antioqueños. En esta oportunidad se reencuentran, vallecaucanos en busca de la décima y paisas soñando con la décimo sexta.

Deportivo Cali: Pablo Mina; Luis Orejuela, Danny Rosero, Germán Mera, Jeison Angulo; Andrés Pérez, Kevin Balanta, Fabián Sambueza, Nicolás Benedetti; César Amaya y Jefferson Duque. DT: Héctor Cárdenas.

Atlético Nacional: Franco Armani; Mateus Uribe, Carlos Cuesta, Alexis Henríquez, Farid Díaz; Aldo Leao Ramírez, Elkin Blanco, Macnelly Torres; Rodin Quiñones, Andrés Ibargüen y Dayro Moreno. DT: Reinaldo Rueda.