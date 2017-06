Cuatro sencillos pasos para aprender y practicar inglés en vacaciones

El inglés se ha vuelto fundamental a la hora de conseguir trabajo y también permiten comunicarse con otras culturas. Sin embargo, según el diario The Telegrapgh, solo el 4.22% de los colombianos domina este idioma.

Alguna de las razones para esas cifras son que las personas no tienen el tiempo para estudiar, algunos piensan que es muy difícil o la falta de disciplina por parte de otros. Por eso, acá le damos cuatro consejos que puede poner en práctica y que no necesitan mayor tiempo, cuadernos, libros o lápices.

Series, películas, entrevistas

Vea películas, series conocidas y busque entrevistas de personajes que sean de su interés. Esto le permitirá mejorar la pronunciación y ampliar su vocabulario. Si tiene un nivel muy básico utilice subtítulos en inglés y sea constante.

Juegue y diviértase en inglés

En Internet podrá encontrar infinidades de juegos y aplicaciones que le permitirán mejorar su nivel de inglés sin que se de cuente. Incluso, puede utilizar cartas de juegos para practicar los números o diferentes palabras. Esto también le permitirá agilizar su mente.

Chateé y hablé en inglés

Si es de los que no se puede concentrar en algo por estar conversando a través de las diferentes redes sociales, siga haciéndolo pero en inglés. Así no solo practicará, sino que mejorará sus habilidades en la escritura, aprenderá vocabulario coloquial y lo mejor, no sentirá que está estudiando.

Escuche música en inglés

Escuchar las mismas palabras lo ayudaran a mejorar su pronunciación y a la vez a ampliar su vocabulario. Cuando una canción es contagiosa o le gusta, suele pasar que termina aprendiéndola sin darse cuenta.