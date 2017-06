Congreso reabrirá discusión sobre Belén de Bajirá

Mauricio Lizcano señaló que el director del IGAC está usurpando funciones del Congreso al decir que los límites ya fueron definidos advirtiendo que la ley es clara en cuanto a que el Congreso es el único que tiene esa potestad.

"El Congreso no ha renunciado a su competencia, lo que viene ahora es estudiar los nuevos mapas y ratificarlos o no, pero no se pueden saltar al congreso o usurpar sus funciones como lo ha hecho el director del IGAC... Él lo que debe hacer es presentar al Congreso su informe técnico y nosotros decidimos y eso no se ha hecho", aclaró.

Sin embargo desde la comisión de ordenamiento territorial creen que el Congreso ya no tiene competencia pues los nuevos mapas resuelven el límite dudoso que generó la polémica años atrás.