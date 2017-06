Fecode radicalizará el paro Nacional

Rafael Cuello, secretario general de Fecode, aseguró que el Magisterio se siente ofendido por las declaraciones de la ministra de Educación, Yaneth Giha, en las que manifestó que se han logrado acuerdos con el gremio. Según él, se está "desinformando" al país.

Reiteró que mantienen la voluntad de diálogo, pero no desistirán del paro e incluso ya tienen organizadas actividades hasta el próximo viernes. "Si no hay acuerdo a esa fecha, habrá una nueva junta Nacional de Fecode para determinar las tareas de la siguiente semana", dijo a Caracol Radio.

Cuello aprovechó para reafirmar que no están de acuerdo con un mediador en la mesa, pues eso retrasaría las conversaciones. "Necesitaría cinco días para conocer el tema y luego 16 días hábiles para conversar con las partes y elaborar un acta de acuerdo", explicó.

Y agregó: "Nosotros no aceptamos que una persona que no ha estado en el proceso, que no conoce la problemática, venga a reemplazar a la comisión negociadora. (...) Si el Ministerio del Trabajo toma esa decisión desafortunada, provocaría que continuáramos en paro. Nosotros seguimos con la voluntad de diálogo, pero en la mesa de negociación".