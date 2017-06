“Es un día histórico, pero hay que vencer la desconfianza”: Santos

Con un acto simbólico en la zona veredal transitoria de La Elvira (Cauca) y uno más formal en la base aérea Marco Fidel Suárez, de Cali, se completó la entrega a la ONU del 60% de las armas de las Farc. La próxima semana, según el último calendario definido por las partes, la guerrilla en desmovilización habrá entregado todas las armas en su poder. En ese momento sólo restará terminar la ubicación y destrucción de las caletas con armamento inestable, para que termine el proceso de desarme de una guerrilla que estuvo activa por más de medio siglo.

El evento de hoy, quizás el más esperado por los colombianos desde cuando empezó el proceso de paz, debería haberse cumplido en su totalidad en la zona veredal, pero ello no fue posible por las condiciones climáticas en la zona. La nubosidad constante hizo imposible que las delegaciones finales del Gobierno y de la guerrilla se trasladaran desde Cali, a donde habían llegado a primera hora de hoy.

Por eso, la entrega tuvo que partirse en dos momentos. El primero en el sitio inicialmente elegido. Allí, ante unas 300 personas, Pablo Catatumbo fue el encargado de anunciar que la guerrilla avanza firme a cumplir el compromiso pactado de desarmarse totalmente.

“Queremos mostrarle al mundo que estamos cerrando una página en la historia del país, el cese al fuego ha evitado 2.500 muertos, eso tiene que seguir; esperamos que el Gobierno cumpla con los compromisos que le corresponde y (al entregar las armas) depositamos en las manos del pueblo colombiano los acuerdos de paz”, dijo el comandante subversivo.

Las armas fueron recibidas por Naciones Unidas. Allí, en La Elvira, el delegado en Colombia, Jean Arnault le dijo a Caracol Radio que “el simbolismo del arma es indudable, pero que a estas alturas, más importante que hacer una contabilidad de ellas, es poner estos actos en perspectiva, de ahí la importancia de lo que verán los colombianos”.

Como ocurre en las demás zonas veredales transitorias de normalización, las armas que dejan los guerrilleros en La Elvira son almacenadas en un contenedor pintado de blanco y con los emblemas de la ONU. Cada integrante de las Farc recibe una certificación de las Naciones Unidas, que le servirá para luego pedir otra certificación a la oficina del Alto Comisionado de Paz. Con esos documentos pueden solicitar la amnistía e iniciar su reintegro a la vida civil.

Minutos después se cumplió el acto más formal en Cali. Allí, el presidente Juan Manuel Santos resaltó la importancia del momento: “Hoy sin duda es un día histórico, lo que vimos a través de la televisión, no físicamente, porque el tiempo no nos lo permitió, es algo que hace unos años el país no hubiera creído nunca que fuera posible. En un par de días terminaremos el 60% (de la entrega de armas de las Farc) y la semana entrante, será el 100%. Este es un buen acuerdo para terminar el conflicto y para evitar que ese conflicto se repita, porque los acuerdos del pasado, que se hicieron para dejar las armas, pero sin nada adicional, fracasaron”.

Agregó el mandatario: “Es lógico que después de tantos años de conflicto haya desconfianza, pero tenemos que ir destruyendo esa desconfianza. A las partes les digo que todo se está cumpliendo: empezando por la parte normativa, aunque es verdad que hay algunos atrasos, como con la Ley Estatutaria de la JEP. En los otros frentes también hemos avanzado, por ejemplo, con los planes de desarrollo con enfoque territorial que empezarán a funcionar a partir del 15 de julio y que a zonas apartadas van a llevar progreso y presencia del Estado”.

Santos también se comprometió a “hacer todo el esfuerzo para garantizar la seguridad física y jurídica de todos los integrantes de las Farc”. Y a críticas que minutos antes había hecho el comandante guerrillero Iván Márquez, respondió: “Hemos tenido algunos traspiés, es cierto, como ciertos fallos de la Corte Constitucional que pueden demorar la aprobación de algunas de leyes, son fallos que no compartimos, pero que tenemos que acatar, bienvenidos a la democracia, así funciona”.

Márquez había expresado críticas a las que llamo “actitudes de algunas facciones del Estado que quieren torpedear los acuerdos”. Además de los fallos de la Corte, señaló como negativa la actitud del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, especialmente por sus declaraciones sobre la persecución a los bienes de las Farc.

Pero tras resaltar la importancia de lo ocurrido hoy, Márquez dijo: “Vamos de las armas a las palabras, creemos en el compromiso de paz de Juan Manuel Santos".

Convocado por Santos, también intervino el vicepresidente Óscar Naranjo, quien destacó los índices de seguridad: “Hoy se está registrando la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años y la caída del 60% en extorsiones, han terminado los ataques a las poblaciones y las emboscadas y ha caído el doloroso delito del secuestro. Este año van 16 víctimas de minas antipersonales, cuando hubo momento que tuvimos hasta 1.300 víctimas”.

El general de la Policía en retiro dijo que las Fuerzas Militares y de Policía están llegando a las zonas que antes ocuparon las Farc. Y anunció que esta semana se hará el lanzamiento operacional del Cuerpo Élite de Policía, contemplado en el acuerdo, que se concentrará en las zonas en que actúan el narcotráfico y varios otros actores violentos. Y dijo que se avanza en la construcción de un cuerpo especial contra el paramilitarismo y en planes piloto, uno de ellos en Buenaventura, para hacer tareas focalizadas en zonas de violencia.

Felipe González, expresidente de España, fue uno de los invitados internacionales a la jornada. Él dijo que la paz es una condición necesaria, pero no es suficiente para Colombia, “después hace falta la participación activa de todos para construir un país democrático, incluyente, próspero, con desarrollo. Los propagandistas de la no paz podrán no valorar este momento, pero les garantizo que si la paz no se consolida, esas metas no se pueden conseguir”.

“El presidente Santos es el que menos me ha pedido en cuarenta años en materia de paz. Por eso le agradezco que esté acá. Porque está trabajando en conseguir fondos que él ya no necesita, porque está a un año de dejar su mandato y él está construyendo el futuro del país. Esa es la alegría que siento de estar tan cerca del sitio en donde se están entregando las armas. Porque llegó el momento que era esperado”, concluyó Gonzalez.

Y el expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica hizo un llamado a todos los colombianos a no dejar fracasar el proceso de paz: "La sociedad hay que construirla y defenderla, y defenderla es terciar en los conflictos", dijo.