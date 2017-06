Con tutela buscan frenar elección de gerente de la Rama Judicial

Hay una tutela que quiere frenar la elección del cargo de quien manejará los más de 3 billones de pesos de la rama judicial, quien será elegido por la Comisión Interinstitucional que forman los presidentes de las altas Cortes y el fiscal general.

La tutela la interpuso un candidato que salió de la competencia en el primer filtro de la convocatoria, pero que asegura que la elección de los tres finalistas se hizo sin tener en cuenta la puntuación del examen.

Aquí: vea los puntajes de los seleccionados.

Los escogidos para la terna de la que saldrá el gerente son Marcela María Yepes, actual directora del control interno de la Fiscalía y quien fue mencionada durante el escándalo que afectó a esta entidad por la firma de unos cuestionados contratos durante la administración de Eduardo Montealegre, con la politóloga y periodista Natalia Springer y el hoy ministro de Justica, Eduardo Gil Botero.

Yepes explicó que trabaja en la Fiscalía hace diez años y que es su tarea manejar el presupuesto de esa entidad. Sobre lo ocurrido en la coyuntura tan criticada del pasado fiscal, dijo que en ambos casos los contratos fueron solicitados y justificados por el propio Montealegre, en un caso por que las personas de la Fiscalía que podría recoger datos sobre el conflicto armado no tenían el tiempo suficiente para hacerlo con la celeridad requerida y, en el segundo, por la necesidad de evitar más derrotas judiciales para la Fiscalía.

Aquí: Uno de los contratos firmados por Yepes con el actual Ministro de Justicia.

Aquí: El contrato con Natalia Springer

La otra ternada a la dirección ejecutiva de la rama es Liliana María Hurtado. Ingeniera industrial y especialista en gerencia de mercados. Fue funcionaria de la Auditoria General y docente del Sena. Desde febrero pasado es contratista con la Secretaría de Educación de Bogotá, para asesorarla, con un monto de más de 130 millones de pesos. Ese contrato tiene una ejecución de nueve meses, es decir que si la elijen la próxima semana aún estaría en ejecución.

Aquí: el contrato con la Secretaria de Educación.

Preguntada por Caracol Radio, Hurtado aseguró que ese contrato no le generaría ninguna inhabilidad para trabajar con la Rama Judicial, pues los compromisos de ese contrato hasta el momento se cumplieron y el proceso de elección en la Rama Judicial aún está en curso. También confirmó que su esposo hace parte de una terna con la que elegirán los nuevos integrantes de la Comisión Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pero dijo que esa elección está suspendida por orden del Consejo de Estado, así que los dos procesos no se cruzan y, si ella es elegida, su pareja no participaría cuando se reabra el otro concurso.

El tercer ternado es José Mauricio Cuestas, economista y funcionario público hace más de 30 años. Es el Director de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación.

A Cuestas la Procuraduría le abrió una indagación en el proceso por los incumplimientos de Cajanal a sus afiliados, por el tiempo cuando se desempeñó como miembro de la Junta Directiva de Cajanal en representación del Ministerio de Hacienda.

La Procuraduría, después de meses de indagación, decretó fallo absolutorio en favor de Cuestas, tras no encontrar evidencias que lo hicieran responsable de las conductas que se le atribuyeron.