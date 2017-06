Macron y May acuerdan estrechar el cerco a la propaganda yihadista

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la primera ministra británica, Theresa May, acordaron hoy en París reforzar el combate a la propaganda yihadista en internet y mostraron posturas conciliadores antes de que empiecen las negociaciones para que el Reino Unido abandone la UE.

Macron y May celebraron una rueda de prensa conjunta en los jardines del palacio del Elíseo centrada, sobre todo, en la amenaza terrorista.

Francia, con 289 muertos en los dos últimos años y medio, y el Reino Unido, con 30 en las últimas semanas, han sido dos de los objetivos preferidos del terrorismo yihadista en Europa.

"Hemos acordado reforzar las obligaciones que las empresas de internet tienen para evitar que se promueva el odio y el terrorismo", dijo Macron.

May detalló que se trata de una "iniciativa común" de ambos países, que incluirá una supresión "automática" del contenido propagandístico.

Ambos se declararon preocupados por la capacidad que los yihadistas tienen para reclutar a nuevos miembros a través de las redes sociales y las páginas web.

Según Macron, las empresas que las gestionan no han hecho los esfuerzos "suficientes" para evitar la circulación de la propaganda yihadista.

El presidente francés aseguró que la cooperación con el Reino Unido es "ejemplar" y abogó además por estrechar la colaboración con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo.

Otro de los puntos que París y Londres quieren poner en marcha es un mejor sistema para descifrar los mensajes de la propaganda yihadista, siempre preservando la privacidad de los ciudadanos, recalcó Macron.

Aunque el punto principal de su encuentro bilateral, el primero entre ambos desde que Macron fue elegido presidente de Francia, el pasado 7 de mayo, fue el combate al terrorismo, también se conversó acerca del brexit.

May expresó su deseo de que las negociaciones oficiales sobre el brexit entre Londres y Bruselas "comiencen la semana que viene".

"Encontraremos un acuerdo que sea del interés del Reino Unido, pero también de los otros 27 países miembros de la UE", dijo May, quien está en proceso de formar Gobierno después de que su partido Conservador no obtuvo la mayoría absoluta en los comicios legislativos británicos del pasado día 8.

El inicio de las negociaciones formales para la salida del Reino Unido de la Unión Europea estaba fijado para el lunes día 19, pero el resultado de las elecciones británicas podría complicar ese objetivo.

El presidente francés repitió la postura oficial de la UE y demandó que las negaciones formales sobre el "brexit" comiencen "lo más rápidamente posible" y se hagan de "una manera coordinada" para preservar "los intereses a medio y largo plazo" de la Unión.

Aseveró que "la puerta está siempre abierta" para que el Reino Unido se quede en el club europeo, aunque aclaró que, una vez que se inicien las negociaciones, será "mucho más difícil" esa posibilidad.

Pero May no recogió el guante y mantuvo que la decisión de abandonar la UE ya está "tomada".

Después de la rueda de prensa, que mantuvo un tono general distendido, May y Macron acudieron al estadio de Saint Denis (a las afueras de París) para presenciar el partido de fútbol amistoso entre las selecciones de Francia e Inglaterra que sirve para homenajear a las víctimas de los atentados yihadistas en Manchester (22 muertos el pasado 22 de mayo) y Londres (ocho fallecidos el 3 de junio).

En los prolegómenos del partido, la Guardia Republicana francesa interpretó la canción de Oasis "Don't Look Back In Anger" (No mires al pasado con rencor) antes de que los jugadores saltasen al césped y se guardó un minuto de silencio.

Además, el protocolo de los himnos se invirtió y sonó primero La Marsellesa y después el God Save the Queen, como tributo a las víctimas de Manchester y Londres.