Uruguay incluye en su política ambiental un enfoque de derechos humanos

La Secretaría de Derechos Humanos (SDH) de Uruguay y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) del país firmaron hoy un acuerdo de cooperación en materia a derechos humanos (DD.HH.), medio ambiente y cambio climático.

El acuerdo tiene por objetivo el fortalecer los vínculos entre ambas partes, generar insumos y acciones conjuntas de políticas públicas que logren efectividad en materia de DD.HH., cambio climático y medio ambiente, así como aportar a la consolidación de políticas públicas integrales, según el documento firmado.

"Este acuerdo busca contribuir al desarrollo sostenible del país con una perspectiva global, buscando la equidad racial, de ingresos y de los derechos humanos, que provoque una sociedad más resiliente, menos vulnerable y con mayor capacidad de adaptación al cambio",dijo la Ministra de MVOTMA, Eneida de León.

Según expresó la titular de cartela, para implementar este pacto Uruguay debe contar con el conocimiento, la capacitación, así como la capacidad de difundir el cuidado del ambiente, "no provocando mayores problemas de los ya existentes", indicó.

"Si hoy tenemos regiones en el litoral de nuestro país que están inundadas, allí se están vulnerando los derechos de quienes las habitan, que es un mezcla de responsabilidades nacionales, departamentales e inclusive de la propia ignorancia de la sociedad civil, por ello necesitamos capacitación y difusión", añadió.

Asimismo, la ministra afirmó que esta política tiene por objetivo promover adaptación en Uruguay ante el desafío del cambio climático cuyo horizonte es el año 2050.

En ese sentido, De León recordó que a finales del corriente mes se estará presentando la política nacional de cambio climático para dar cumplimiento con el Acuerdo de París.

Por otro lado, el titular de la SDH, Nelson Villareal, sostuvo que la firma del acuerdo posee tres aspectos a destacar.

"Tiene que ver con el enfoque de derechos humanos en la perspectiva ambiental y a la inversa. Que el enfoque de derechos humanos pueda interactuar con el medio ambiente", señaló.

Villareal afirmó que cuando aparecen situaciones donde se disocia el ambiente, lo productivo, lo social o la estructura de participación se vislumbra la necesidad de articular todos estos aspectos en política públicas.

"Un medio ambiente seguro, limpio y saludable es el objetivo que creemos posible; un medio ambiente no saludable y no sustentable socava el ejercicio de los derechos humanos incluyendo el derecho a al vida, a la salud, al agua y al alimento, en definitiva al bienestar, el cual no puede ser circunstancial", concluyó.