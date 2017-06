El Sica seguirá trabajando con Taiwán pese a romper relaciones con Panamá

El trabajo de cooperación que el Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) mantiene con Taiwán, uno de sus principales benefactores, se mantendrá pese a la ruptura de relaciones de Panamá con la nación asiática, dijo hoy el canciller salvadoreño, Hugo Martínez.

"No veo ninguna implicación, ninguna afectación a la proyección de trabajo del bloque Sica", señaló Martínez en una conferencia de prensa y agregó que El Salvador "no tiene en el radar" el establecimiento de relaciones con los países que actualmente no las tiene, incluida China.

El jefe de la diplomacia salvadoreña recordó que una situación similar se dio en 2007, cuando Costa Rica rompió relaciones con Taiwán y eso no afectó las "buenas relaciones que históricamente hemos tenido" entre el Sica y ese país.

El presidente panameño, Juan Carlos Varela, anunció este lunes el establecimiento de las relaciones diplomáticas con China, que actualmente es el segundo usuario más importante del Canal de Panamá.

En un comunicado oficial difundido el lunes por la Presidencia panameña se indicó que ambos Gobiernos acordaron "el envío pronto y mutuo de embajadores y brindar, en base de reciprocidad, toda la ayuda necesaria para la instalación en sus respectivas capitales la Embajada de la otra parte así como facilitar el desempeño de sus funciones".

Taiwán expresó ayer mismo su "indignación" por el anuncio de Panamá, al que catalogó como un "acto desleal" que atribuyó a la influencia económica del gigante asiático y hoy anunció que "retirará a todo el personal de su embajada" y suspenderá "todos los programas de asistencia y de cooperación bilateral".

Taiwán es una de los principales benefactores del Sica y en el año 2000 fue admitido como primer miembro observador extra regional del organismo regional, al que solo entre 2015 y 2016 asignó 23 millones de dólares para la implementación de proyectos de cooperación.