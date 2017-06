Líder republicano pide a Trump que deje trabajar a fiscal especial para Rusia

El líder republicano Paul Ryan pidió hoy al presidente de EE.UU., Donald Trump, que deje al exdirector del FBI Robert Mueller, encargado de la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones, hacer su trabajo de forma "independiente".

Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, se posicionó así sobre los comentarios que han proferido varios aliados de Trump sobre la posibilidad de despedir a Mueller, nombrado fiscal especial para el caso ruso el 17 de mayo y considerado por demócratas y republicanos como uno de los exdirectores del FBI más prestigiosos.

En una entrevista radiofónica, el líder republicano dijo que le "sorprendería" si Trump despide a Mueller.

"Creo que debería dejar a Bob Mueller hacer su trabajo, hacer su trabajo de forma independiente, y hacer su trabajo rápidamente porque creo que eso es lo que le gustaría a él (Trump) que pasara", afirmó Ryan.

Frente a los comentarios de Ryan, otros republicanos como el expresidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich, siguieron atacando hoy a Mueller.

En una entrevista hoy en el canal ABC, Gingrich afirmó que la figura del fiscal especial es "muy peligrosa" y consideró que aquellos que piensan que la investigación rusa va a ser "neutral" y "profesional" están "delirando".

Gingrich, importante aliado de Trump, repitió los comentarios que ya hizo ayer y volvió a defender que Mueller ha conformado su equipo de investigación con varios donantes demócratas y exempleados de la Fundación Clinton, por lo que puso en duda su imparcialidad.

Las críticas por parte de Gingrich contrastan con las alabanzas que pronunció sobre Mueller cuando fue nombrado el mes pasado.

Por el momento, el Gobierno no ha hablado oficialmente de la posibilidad de despedir a Mueller, encargado de investigar la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016 y si existió coordinación entre el Kremlin y miembros de la campaña de Trump para influir en el resultado.

En una comparecencia ante un subcomité del Senado, el "número dos" del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, afirmó hoy que no existe ninguna razón para despedir a Mueller y aseguró que el fiscal especial disfrutará de la "total independencia que necesita para llevar a cabo su investigación".

Preguntado por los senadores sobre si piensa despedir a Mueller, Rosenstein respondió: "si hay una buena causa, lo consideraría. Pero si no hay una buena causa, no me importa lo que nadie pueda decir al respecto".

El fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, se apartó de la investigación sobre Rusia debido a unos polémicos encuentros que mantuvo con el embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak.

Por tanto, la potestad de despedir a Mueller recaería sobre Rosenstein, que también fue el encargado de nombrarlo.