John Major teme que un pacto con el DUP dañe el proceso de paz norirlandés

El ex primer ministro conservador británico John Major advirtió hoy de que un pacto entre el actual Gobierno "tory" de Theresa May y los diputados del DUP norirlandés "podría socavar" el acuerdo de paz en Irlanda del Norte.

En declaraciones al programa de radio "The World at One" de la BBC, Major expresó su inquietud por ese eventual pacto con los unionistas protestantes, con quienes negocia May para apuntalar un Gobierno en minoría, y opinó que la líder "tory" debería intentar gobernar en solitario.

"Me preocupa ese pacto (...), tanto por razones del proceso de paz como por otras", afirmó Major, uno de los pioneros del proceso de paz, que culminó con el acuerdo de Viernes Santo de 1998 (ya con su sucesor, el laborista Tony Blair, en el poder) y un Gobierno de poder compartido entre unionistas pro-británicos y republicanos pro-irlandeses.

"Una parte fundamental del proceso de paz es que el Gobierno del Reino Unido debe ser imparcial entre todas las partes en Irlanda del Norte", explicó.

"El peligro es que, por mucho que cualquier Gobierno lo intente, no será percibido como imparcial si está comprometido en un pacto parlamentario en (el Parlamento de) Westminster con una de esas partes", señaló.

"Y nunca sabes qué tipo de acontecimientos imprevisibles podrían producirse", declaró el ex primer ministro, que señaló que la paz norirlandesa es aún "frágil".

Major citó como ejemplo que podrían surgir enfrentamientos en el Gobierno o la Asamblea norirlandeses -actualmente suspendidos por desacuerdos entre el DUP y el Sinn Féin (la principal formación republicana)- por el "brexit", y, en ese caso, "el intermediario honesto debe ser el Gobierno británico".

El exprimer ministro subrayó el "peligro" que supondría que el pueblo norirlandés "perdiera la confianza" en la imparcialidad del Gobierno de Londres, después de décadas en que se le asoció con un favoritismo hacia la comunidad unionista-protestante, frente a la republicana-católica.

El Sinn Féin, brazo político del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA), ha advertido en las últimas horas de que un acuerdo entre el Gobierno de Londres y sus rivales políticos del DUP será malo para Irlanda del Norte y "acabará en lágrimas", según su líder, Michelle O'Neill.

El Partido Laborista de Jeremy Corbyn, segunda fuerza política del Reino Unido, ha avisado también de los peligros de un pacto de ese tipo, mientras que dentro del Partido Conservador británico se rechaza el conservadurismo social del DUP, contrario al aborto, a las relaciones homosexuales y escéptico con el cambio climático.

May empezó a negociar hoy en Londres con la líder del DUP, Arlene Foster, un pacto legislativo que permita a su Ejecutivo gobernar en minoría, apoyado puntualmente, en legislación clave, por los diez diputados unionistas.

Se espera que ese acuerdo se cierre en los próximos días, tras lo cual el Gobierno de May podría presentar su proyecto legislativo en la Cámara de los Comunes en el llamado Discurso de la Reina.

La líder conservadora necesita el apoyo de otros partidos, en este caso del DUP, debido a que perdió la mayoría absoluta en las elecciones generales del 8 de junio, en las que obtuvo 318 escaños, frente a los 326 que necesitaba para gobernar en solitario.