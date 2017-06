Una familiar de presidente sirio Bachar al Asad pide asilo en Alemania

La viuda de un primo del presidente sirio, Bachar al Asad, ha solicitado asilo en Alemania después de llegar a este país en verano de 2016 huyendo de su familia política, informan hoy medios locales.

Según explica el diario regional Westfälische Nachrichten, que cita fuentes del Parlamento de Renania del Norte-Westfalia (oeste), la petición de la mujer, Fatima Masud al Asad, que tiene también pasaporte libanés, ha sido rechazada, pero ella ha recurrido.

De acuerdo con su relato, fue gravemente herida al ser tiroteada en septiembre de 2015 por otro miembro del clan familiar y llegó a Alemania en el verano de 2016.

Su marido, jefe de un grupo de milicianos leales a Al Asad, murió a manos de los rebeldes en 2014, mientras que su hijo fue detenido por orden del presidente sirio después de que matara a un oficial.

Se desconoce si este último hecho hizo que también ella cayera en desgracia.

Tras llegar a Alemania, fue alojada en un centro de acogida provisional de refugiados y desde principios de este año reside en otro albergue para solicitantes de asilo en el distrito de Warendorf, en el estado de Renania del Norte-Westfalia.

Mientras se tramita su recurso al cierre de su petición de asilo, ha pedido ser trasladada por razones personales al estado federado de Baja Sajonia.

Tanto en el primer centro en el que vivió como en su actual alojamiento, destaca la prensa local, la mujer ha sido reconocida e increpada por otros solicitantes de asilo, pues para muchos sirios sigue siendo, a pesar de todo, una persona odiada por su vínculo con Al Asad.

Las autoridades locales no se oponen a la presencia de la mujer ni a su acogida, pero critican que el Ministerio del Interior regional no les informara de su "particular contexto" familiar.

Independientemente de cómo respondan los servicios de extranjería a su recurso, en todo caso no puede ser repatriada a Siria, pero en principio sí expulsada a Líbano, señaló por su parte Ralf Hollstiege, máximo responsable de la oficina de orden público del distrito de Warendorf.