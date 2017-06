Fundéu BBVA: "itinerancia", mejor que "roaming"

"Itinerancia" o, según el contexto, "tarifas/costos/servicios de itinerancia" o "recargos por itinerancia" son alternativas al anglicismo "roaming", señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

En las noticias sobre los cambios de la eurotarifa establecida para los operadores móviles de la UE se emplea con frecuencia el término inglés "roaming": "Adiós al 'roaming'", "El fin del 'roaming' en cinco pasos" o "Los gastos de 'roaming' tienen los días contados".

El término "roaming" se emplea en el ámbito de la telefonía móvil en relación con los recargos en las tarifas de las llamadas o mensajes que tienen su origen o su destino en el extranjero y que utilizan las operadoras disponibles en cada país.

En español este término inglés se puede traducir por "itinerancia", sustantivo definido en el diccionario Clave con el significado general de 'desplazamiento o movimiento de algo que cambia de lugar'.

A su vez, la expresión inglesa "roaming contract", que sirve para designar la subcontratación de una red de telefonía móvil en un país extranjero, puede traducirse como "acuerdo de itinerancia".

Y la expresión "roam like at home" ("La utilización del 'roam like at home' será efectiva en los 28 países que conforman la UE") puede trasladarse al español como "itinerancia como en casa" o "itinerancia sin recargos", en minúscula y sin necesidad de comillas ni cursiva.

Así, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido escribir "Adiós a la itinerancia", "El fin de la itinerancia en cinco pasos" y "Los gastos de itinerancia tienen los días contados".

