Moscovici: El "grexit" ya no se plantea, Grecia ha hecho muchos esfuerzos

La salida de Grecia del euro planteada por Alemania hace dos años ya no se vislumbra por los "muchos" esfuerzos hechos por Atenas, según el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, que en cualquier caso subrayó la "necesidad" de un acuerdo este jueves.

"Las autoridades griegas han hecho su parte con las últimas medidas votadas por el Parlamento, incluidas cuestiones difíciles como las pensiones. Ahora corresponde a los socios de Grecia asumir sus responsabilidades", señaló en una entrevista publicada hoy por el diario "Le Parisien".

Moscovici se refería a la reunión de ministros de Finanzas de la eurozona del jueves en Bruselas en la que se va a intentar un acuerdo sobre la deuda de Grecia (que debe reembolsar a sus acreedores 7.000 millones de euros en julio), tras el fracaso en el encuentro celebrado el 22 de mayo.

El comisario socialista francés descartó ahora la posibilidad de un "grexit" (la salida de Atenas de la moneda única), algo que -como recordó- había planteado el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, en julio de 2015 "porque estimaba que Grecia no hacía ningún esfuerzo para reformarse".

Desde entonces, añadió, "Grecia ha hecho muchos esfuerzos y no se le puede acusar".

No obstante, Moscovici alertó de que si no hubiera acuerdo el jueves, se crearía "un vacío y un desorden", por eso repitió su mensaje de los últimos días: "No juguemos con fuego sobre Grecia".

Tras subrayar que está en juego un país con una tasa de paro superior al 20 %, del 50 % para los jóvenes, y que ha perdido un 25 % de su producto interior bruto (PIB) durante la crisis, señaló que esta situación "no puede durar más".

El día 15, en su opinión, hay que hacer "un acto de confianza que permita poner en marcha los programas económicos y sociales que la población necesita".

El comisario europeo dijo que el acuerdo debe sustentarse en "la constatación de los progresos realizados por las autoridades griegas y el desbloqueo de los 7.000 millones de euros que les permitan afrontar" los reembolsos pendientes de julio.

A partir de ahí -añadió- habrá que tomar medidas de medio y largo plazo, "de reducción de la deuda con el apoyo del Fondo Monetario Internacional".