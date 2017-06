"God of War", "Call of Duty" y "Spider"-Man", bazas de PlayStation en E3

Un nuevo videojuego de "Spider-Man" y las esperadas continuaciones de "God Of War" y "Call Of Duty" se postularon como las principales bazas de PlayStation en la presentación que tuvo lugar hoy en Los Ángeles como anticipo de la E3.

Del 13 al 15 de junio la ciudad californiana acogerá la feria E3, la más importante a escala mundial de la industria de los videojuegos, pero en los días previos a este evento las grandes compañías del sector han mostrado sus novedades más destacadas de cara a los próximos meses.

Hoy le ha tocado el turno a Sony, que con un acto muy vistoso y espectacular en el Auditorio Shrine de Los Ángeles enseñó algunas imágenes de los videojuegos más esperados para su consola PlayStation.

Los asistentes al acto pudieron ver un largo extracto de "Spider-Man", la nueva aventura sobre el "hombre-araña" que llegará a las tiendas en 2018 y que hoy desveló una impactante persecución a un helicóptero.

También estrenó un aplaudido tráiler "Call of Duty WWII", la última aventura en la Segunda Guerra Mundial de esta célebre saga bélica de videojuegos que saldrá a la venta en noviembre.

Asimismo, el inquietante adelanto de "God of War", que se comercializará el próximo año, fue otro de los momentos que despertó mayor euforia entre los seguidores de PlayStation.

A diferencia de su rival Microsoft, que para esta E3 introdujo su nueva consola Xbox One X, Sony apostó para este año por el software y evitó lanzar o anunciar nuevos productos o dispositivos.

Con apenas interrupciones (el presidente de Sony, Shawn Layden, apenas pisó el escenario durante unos brevísimos minutos), la conferencia enlazó tráilers de videojuegos, mientras en el auditorio aparecían efectos especiales de todo tipo, desde explosiones y llamaradas a cuerpos de zombies colgando del techo.

La trama apocalíptica de "Days Gone", una nueva entrega de la serie "Uncharted" en "Uncharted: The Lost Legacy", las complejas narrativas de "Detroit: Become Human" o las aventuras cazadoras de "Monster Hunter World", contaron asimismo con su cuota de protagonismo en el evento de PlayStation.

Por último, Sony también dedicó gran parte de su presentación a la aplicación y desarrollo de la realidad virtual a través de videojuegos como "Skyrim", "The Impatient" o "Bravo Team".