Ubisoft se alía con Nintendo para lanzar "Mario + Rabbids: Kingdom Battle"

Ubisoft unirá sus fuerzas con Nintendo para lanzar el videojuego "Mario + Rabbids: Kingdom Battle", que combinará los personajes y universos de dos de los productos más populares de estas compañías.

Ubisoft celebró hoy en el teatro Orpheum de Los Ángeles (EE.UU.) su conferencia previa a la E3, la feria de videojuegos más importante del mundo y que tendrá lugar en la ciudad californiana del 13 al 15 de junio.

La presentación de la desarrolladora francesa, en la que también se desvelaron adelantos de videojuegos como "Assassin's Creed Origins", comenzó con la sorpresiva aparición sobre el escenario del célebre creador de "Super Mario", Shigeru Miyamoto.

"Siempre nos hemos preguntado qué podría suceder si nuestros locos Rabbids fueran liberados en el mundo de Mario. Hoy el sueño es una realidad", afirmó el consejero delegado de Ubisoft, Yves Guillemot, al presentar a Miyamoto e introducir "Mario + Rabbids: Kingdom Battle".

Este videojuego reunirá a los personajes de "Super Mario" de Nintendo con los de Rabbids de Ubisoft y llegará de forma exclusiva a la consola Nintendo Switch el 29 de agosto.

"Siempre nos ha inspirado Nintendo y todo el trabajo que has podido hacer", dijo Guillemot a Miyamoto.

En respuesta a estos elogios, el japonés aseguró que tenía muchas figuras de los Rabbids decorando su escritorio e indicó que era un fan de su humor.

"Debido a que el juego se ha hecho en Europa tiene un sabor único. Por supuesto, Ubisoft es muy buena en hacer juegos de acción. Pero este juego en particular tiene una capa de estrategia y táctica", explicó Miyamoto sobre "Mario + Rabbids: Kingdom Battle".

La presentación de Ubisoft contó además con otros platos fuertes como "Assassin's Creed Origins", una nueva entrega de la exitosa saga de acción basada en una hermandad de asesinos.

En esta ocasión, y coincidiendo con el décimo aniversario del primer videojuego de la serie, la trama se trasladará al antiguo Egipto.

Las espectaculares carreras de "The Crew 2", el aroma de thriller cinematográfico con realidad virtual de "Transference" (presentado por el actor Elijah Wood), la acción apocalíptica de "Far Cry 5", el regreso de "Beyond Good & Evil" tras casi quince años, y las aventuras de piratas de "Skull and Bones" fueron otros de los puntos más destacados del evento de Ubisoft en la antesala de la E3.