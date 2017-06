Rodríguez Ten dice que podría haber importante atenuación si reconoce hechos

Javier Rodríguez Ten, experto en Derecho Deportivo, profesor de la Universidad San Jorge y asesor externo del despacho Crowe Horwath en Madrid, ha afirmado este martes a Efe tras la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra Cristiano Ronaldo, que "también cabría una posible e importante atenuación (arts. 21.5 y 305.6 del código penal) si el jugador reconoce los hechos y procede a regularizar su situación antes de dos meses tras haber sido citado judicialmente".

¿Y ahora, qué?. "Tras acusar a Cristiano la Fiscalía de defraudar 14,7 millones de euros por un presunto delito fiscal (artículos 305 y 305 bis del Código Penal) entre 2011 y 2014 previa creación, en 2010 y con finalidad defraudatoria, de una estructura a través de la cual desviaba sus derechos de imagen a una sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas (inactiva y de la que era socio único), entidad que a su vez hacía lo propio con otra domiciliada en Irlanda, que sí desarrolló dicha actividad", afirma Rodríguez Ten, el panorama es el siguiente.

"Adicionalmente se hacen constar también otras posibles irregularidades derivadas de una "regularización fiscal" incompleta, de la calificación inadecuada de rentas como rendimientos del capital mobiliario y de la no declaración de otros ingresos por derechos de imagen", añade el profesor.

"Obviamente, la Fiscalía no ha considerado las argumentaciones de los defensores del jugador, considerando que en su proceder ha habido consciencia y voluntariedad. Dejando de lado las importantes cantidades en cuestión (mucho más elevadas que en otros supuestos), el hecho de que la denuncia contenga varias acusaciones (derivadas de distintos hipotéticos mecanismos defraudatorios) complica bastante la situación procesal del jugador, toda vez que no se trata de establecer (respecto de un único supuesto) si ha habido intencionalidad o no, o si la interpretación de la regulación fiscal aplicable puede generar dudas. Hablamos de varias conductas, en varios años", explica el caso Rodríguez Ten.

"¿Qué sucede ahora? El camino nos lo anticipan otros procedimientos judiciales incoados contra deportistas, especialmente futbolistas, durante los últimos meses. En primer lugar, el Juzgado al que se asigne la denuncia deberá decidir si la archiva, si la considera suficiente para iniciar procedimiento penal contra el jugador o si inicia actuaciones encaminadas a verificar su contenido para posteriormente decidir al respecto", apunta Rodríguez Ten.

"En este sentido, debemos aclarar que la presentación de la denuncia no determina necesariamente el inicio de actuaciones ni la culpabilidad del jugador. Una cuestión especialmente interesante será si el procedimiento se dirige únicamente contra Cristiano Ronaldo, ya que en el 'caso' Messi se incidió en que el resto de personas que intervengan en este tipo de operaciones pueden llegar a tener responsabilidad penal, algo novedoso y que obviamente habría que definir y demostrar cuidadosamente, lo que no se nos antoja sencillo", explica.

"En este sentido, resulta clave el papel que puedan jugar la Fiscalía y la Abogacía del Estado, toda vez que dependiendo de las penas que puedan solicitarse, el jugador probablemente opte (como en la mayoría de casos) por llegar a una conformidad para eludir una posible pena de cárcel que sea ejecutable: asumiendo su culpabilidad, satisfaciendo las deudas tributarias con sus recargos e intereses, admitiendo una pena de prisión inferior a dos años y las multas que se le impongan", subraya Rodríguez Ten.

"Recordemos que si la pena solicitada excede de dos años y se confirma, determina el ingreso en prisión (art. 80), mientras que si es inferior podría suspenderse (aun no siendo dicha suspensión obligatoria para el Juez, como se demostró en el caso de Isabel Pantoja)", matiza el asesor.

"A tener en cuenta que las diferentes conductas que se atribuyen a Cristiano Ronaldo pueden tener distinta penalidad, dado que además se han cometido en años diferentes y por importes distintos; jugarían aquí reglas de posible agravación (art. 305 bis), pero también cabría una posible e importante atenuación (arts. 21.5 y 305.6) si el jugador reconoce los hechos y procede a regularizar su situación antes de dos meses tras haber sido citado judicialmente, que parece lo probable como punto de partida para poder afrontar un proceso sin necesidad de someterse a una posible conformidad", argumenta Rodríguez Ten.

Por último, incidió el citado experto "las condenas por varios delitos fiscales a través de una misma Sentencia (como sucedió con Messi) no se suman a dichos efectos. Si ninguna de las penas excede de dos años de prisión, aunque finalmente haya varias que conjuntamente excedan de dicha cifra, el condenado no tiene porqué ir necesariamente a prisión".