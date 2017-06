El Atlético hace oficial la ampliación de contrato de Griezmann hasta 2022

El Atlético de Madrid ha hecho oficial hoy la ampliación del contrato del delantero francés Antoine Griezmann por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2022.

Griezmann ha sido el máximo goleador del Atlético desde que llegó al club en el verano de 2014 y con el anuncio de hoy despeja de forma definitiva los rumores sobre su posible salida del conjunto madrileño.

"Desde que he llegado lo doy todo por mi club, mis compañeros y mi cuerpo técnico y estoy muy feliz de volver a vivir una temporada más con todos ustedes", indicó el delantero a través del comunicado del club, en el que también pidió "disculpas" a la gente que haya "entendido mal" sus declaraciones de las últimas semanas.

"Puede que me expresara mal o que algunos quisieran sacar titulares donde no los había, pero desde que he llegado lo doy todo por mi club", aseguró Griezmann.

El Atlético y el delantero francés cierran así unas semanas de incertidumbre, cuando nada mas concluir la temporada indicó en algunas entrevistas en medios franceses que había posibilidades de que saliera al Manchester United inglés.

Una vez conocida la resolución negativa del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) sobre el recurso del Atlético contra la sanción FIFA que le impide fichar este verano por irregularidades en los traspasos de menores, el delantero galo lanzó un mensaje en las redes sociales que daba a entender su continuidad.

"Ahora más que nunca, Atleti, todos juntos", publicó Griezmann, que ratificó días después esa intención en una entrevista, en la que dijo que habría sido "un golpe sucio" salir del equipo en esa circunstancia.

Griezmann, en tres temporadas con el Atlético, ha sido campeón de una Supercopa de España en 2014 y finalista de la Liga de Campeones y de la Eurocopa en 2016, en ambas con derrota en la final con el Atlético y Francia, respectivamente.

En estos tres cursos ha jugado 161 encuentros (54 en 2014-15 y en 2015-16 y 53 en el curso recién terminado), de los cuales ha sido titular en 144 y en los que ha anotado 83 goles, repartidos entre los 25 de su primera campaña en el club, los 32 de la siguiente y los 26 del último ejercicio hasta ahora, en el que el Atlético fue tercero en la Liga y semifinalista de Copa y 'Champions'.

El director deportivo del Atlético, José Luis Pérez Caminero, calificó el acuerdo como "una gran noticia" ya que Griezmann es "uno de los mejores jugadores del mundo".

"Todos los atléticos debemos felicitarnos por contar con él. Antoine es un futbolista diferente, capaz de cambiar un partido, con una cualidades espectaculares, un jugador muy completo", opinó el director deportivo y exjugador rojiblanco.

Caminero también destacó que Griezmann es "un futbolista dispuesto a sacrificarse por el equipo" y realizar tareas defensivas "como el que más". "Es algo que le convierte en un jugador distinto al resto de los grandes cracks mundiales", añadió.