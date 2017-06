Selección norcoreana niega que el régimen les torture por malos resultados

El seleccionador de Corea del Norte, el noruego Jorn Andersen, y la estrella del equipo, Pak Kwang-ryong, negaron que el régimen juche castigue con torturas o penas en campos de reeducación al equipo si no cosecha buenos resultados, frente a lo que señalaron medios extranjeros.

"Lo que leo de otros sobre Corea del Norte en general está equivocado", se quejó el técnico escandinavo en una rueda de prensa en Hong Kong, en la previa al partido que hongkoneses y norcoreanos disputarán hoy, valedero para la fase de clasificación de la Copa de Asia.

"He vivido en Pyongyang un año, no tengo problemas, y no entiendo por qué hay quien escribe esas cosas", añadió.

Pak, que juega en el Lausana de la Primera división suiza, se mostró al principio reacio a comentar la situación de su país, aunque finalmente aseguró: "La gente puede decir lo que quiera de nuestro país, pero no es cierto".

"Amo a mi país y a cada uno de sus ciudadanos", señaló el delantero de 24 años, uno de los tres de la selección norcoreana que juega en ligas extranjeras.

Cuando Corea del Norte quedó eliminada en la primera fase del Mundial de 2010, con 12 goles en contra, algunos diarios aseguraron que el entrenador Kim Jong-hun había sido humillado públicamente y condenado a trabajos forzosos.

Hong Kong y Corea del Norte están encuadrados en el mismo grupo de la tercera fase del clasificatorio para el campeonato asiático de 2019, que se disputará en Emiratos Árabes Unidos.

En el mismo grupo está Malasia, país que este año mantiene un tenso conflicto diplomático con Corea del Norte a raíz de que el hermanastro del líder norcoreano Kim Jong-un (Kim Jong-nam) muriera envenenado en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur.

Las acusaciones mutuas en torno a ese asesinato y el hecho de que Pyongyang retuviera durante varios días a ciudadanos de Malasia residentes en Corea del Norte forzaron a posponer en dos ocasiones uno de los partidos entre ambos equipos, por la negativa de la selección malasia a viajar a tierras norcoreanas.

"Nos enfadamos mucho por ello y no entendemos por qué" (se retrasó dos veces el partido), destacó el entrenador noruego, quien en el pasado entrenó al Austria Salzburgo y a varios equipos alemanes como el Karlsruhe o el Mainz 05.