Renuncia ministro tras ser denunciado por violencia doméstica en Costa Rica

El ministro de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica, Carlos Villalta, renunció hoy a su cargo tras ser denunciado por su esposa por violencia doméstica, y un juzgado le dictó este lunes medidas cautelares.

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, dijo este lunes a los periodistas que le solicitó la renuncia a Villalta tras los hechos ocurridos la noche del domingo, en los que aparentemente agredió física y verbalmente a su esposa, con quien está en proceso de divorcio.

"Solicité la renuncia del ministro, quien estuvo de acuerdo conmigo de que es algo necesario", declaró Solís, quien afirmó que no le pidió explicaciones a Villalta de lo ocurrido por tratarse de un problema privado.

El Juzgado contra la Violencia Doméstica de la ciudad de Alajuela (centro) ordenó este lunes al exministro Villalta mantenerse a una distancia mínima de un kilómetro de su esposa, una mujer de apellido Bonilla, quien le denunció por violencia física y verbal la noche del domingo.

El presidente dijo que agradece a Villalta el "esfuerzo realizado para sacar adelante la obra pública", y calificó su salida como "una baja sensible" para su gabinete.

"Es una baja muy sensible, pero vamos a seguir con el empeño que hemos venido trabajando. No vemos razón para detener el ímpetu", aseguró Solís, quien aún no ha decidido a quién nombrará en el cargo.

El mandatario anunció que este lunes también renunció por motivos personales la viceministra de Obras Públicas y Transportes, Guiselle Alfaro, y dijo que "no es una coincidencia feliz".

Villalta, quien asumió el cargo de ministro en febrero de 2016, deja pendientes obras importantes, entre ellas la ampliación de un tramo de 58 kilómetros de la carretera interamericana entre San José y la localidad de San Ramón, pasando por el aeropuerto Juan Santamaría, el más importante del país.

Carlos Villalta es el undécimo ministro que sale del Gobierno de Solís (2014-2018).

Los otros son Melvin Jiménez (Presidencia), Celso Gamboa (Seguridad), María Elena López (Salud), Elisabeth Fonseca (Cultura y Juventud), Wilhelm von Breymann (Turismo), Cristina Ramírez (Justicia), Gisela Kopper (Ciencia y Tecnología), Víctor Morales (Trabajo), Carlos Alvarado (Trabajo) y Welmer Ramos (Economía, Industria y Comercio).

A ellos se suma Fernando Llorca, a quien el presidente Solís nombró la semana pasada como presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, por lo que tuvo que abandonar su cargo como ministro de Salud.