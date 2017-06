Guatemala espera captar más inversión en cumbre Alianza para la Prosperidad

Guatemala espera captar más inversión para evitar la migración a EE.UU. en la cumbre de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica que también integran El Salvador y Honduras, que se celebrará el jueves y viernes próximo en Miami, informó hoy una fuente diplomática.

"La propuesta que lleva Guatemala es que se invierta en desarrollo para generar más empleo y tratar de disminuir la migración", explicó el canciller Carlos Raúl Morales, tras participar en el Gabinete de Gobierno que encabezó el presidente Jimmy Morales.

El ministro de Relaciones Exteriores agregó que la reunión se dividirá en dos partes.

El encuentro del jueves con la participación de los presidentes de Guatemala, El Salvador (Salvador Sánchez Cerén), de Honduras (Juan Orlando Hernández) y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, será para hablar de desarrollo, inversión y cómo se puede evitar la migración irregular a EEUU.

"Para Guatemala está claro que es generando empleo digno y oportunidades dignas para los guatemaltecos en su propio país", dijo el diplomático.

Aclaró que no es que no se tengan problemas de seguridad, pero, resaltó "no es comparado con El Salvador y Honduras".

Reiteró que como la migración de los guatemaltecos es por cuestiones económicas, de esta reunión en la que participarán Colombia, España, Canadá, México y la Unión Europea (UE), lo que se pretende es atraer más inversión y más empresas a Guatemala.

El canciller dijo que en este primer día de la reunión, el presidente Morales tendría una reunión bilateral con Pence.

Agregó que el día viernes la agenda de trabajo se va a enmarcar de cómo se puede seguir cooperando con Estados Unidos en materia de seguridad para detener el tráfico de drogas y combatir el crimen organizado.

"Guatemala ha venido trabajando de cerca con Estados Unidos. La idea es revisar toda la estrategia que se ha venido trayendo para actuar en contra del tráfico de drogas", subrayó el jefe de la diplomacia guatemalteca.

Reiteró que la propuesta de su país para la reunión de dos días en Miami "es la generación de empleo para disminuir la migración irregular a Estados Unidos".

El presidente guatemalteco irá acompañado a Estados Unidos de sus ministros de Finanzas, Julio Héctor Estrada; de Gobernación, Francisco Rivas; de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales y del Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión, Acisclo Valladares.

El plan Alianza para la Prosperidad fue lanzado en 2014 y está dirigido a dinamizar el sector productivo para crear oportunidades económicas, impulsar el capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, y fortalecer las instituciones para aumentar la confianza de la población.